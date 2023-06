Yolanda Díaz: "Feijóo legitima que se maltrate a mujeres y eso le incapacita para ser presidente"

La líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que Alberto Núñez Feijóo está "incapacitado" para ser presidente del Gobierno porque "ha legitimado que se maltrate a las mujeres" al referirse como "divorcio duro" al caso de violencia de género por el que fue condenado el candidato de Vox a la Generalitat Valencia, Carlos Flores.

También cree que Feijóo no puede gobernar España porque "desconoce en materia económica y laboral la realidad de este país o miente por pura ignorancia o porque no sabe ni de lo que habla". "No está preparado para gobernar este país", ha insistido.

Yolanda Díaz ha criticado que "ya no sólo es que Feijóo legitime los pactos con Vox, sino que ayer mismo dijo como que era normal que un hombre maltrate a una mujer sencillamente porque se está divorciando. Eso le incapacita para ser presidente del Gobierno", ha opinado este martes en la SER.

Díaz afirma que la violencia de género "es una lacra gravísima para nuestro país" porque "nos están asesinando" y ha avisado de que alguien que pretende ser presidente del Gobierno no puede justificar "que se golpee o se maltrate a las mujeres porque está atravesando un proceso de separación o divorcio". "Esto es muy grave", ha opinado.

"Feijóo ha legitimado la violencia contra las mujeres, solo porque alguien esté en un proceso de separación. Esto lo invalida para ser presidente del Gobierno".



💬 @Yolanda_Diaz_ en @HoyPorHoy pic.twitter.com/gXIBJ2RA0P — Sumar (@sumar) June 20, 2023

Estas declaraciones de Yolanda Díaz responden a las palabras de Feijóo, que anoche en la SER aseguraba que el dirigente de Vox, Carlos Flores, "tuvo un divorcio duro y eso conllevó un abuso verbal hacia su exmujer" por el que fue condenado.

"Fue hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer", dijo el líder del PP sobre Carlos Flores, condenado por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su expareja.

Tras su decisión de no ser presidente de las Corts, lo que facilitó el acuerdo de PP y Vox en la Comunidad Valenciana, Flores será el número uno del partido de extrema derecha por Valencia en el Congreso de los Diputados.

Alberto Núñez Feijóo, sobre la condena por violencia machista del candidato de Vox en Valencia: "¿Ha cumplido la sanción? Es verdad. ¿Se ha producido hace 20 años? Es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer" pic.twitter.com/UQpoVxPSGB — Hora 25 (@Hora25) June 19, 2023

"No conoce la realidad laboral ni financiera"

Pero Feijóo no sólo está "incapacitado" para gobernar España por estas declaraciones, también por lo que dijo en esa misma entrevista en la Ser este lunes por la noche, según Yolanda Díaz. "No conoce la realidad laboral, fiscal y financiera de España. No sé si lo hace por pura ignorancia o porque miente sin control", ha dicho.

Díaz se refería a varias afirmaciones del líder del PP en las que aseguraba que en el último año se han hecho en España "menos horas de trabajo que en 2019" o que el Gobierno "no ha hecho ningún esfuerzo en subir el SMI, lo han hecho las empresas y encima le ha venido bien al Gobierno porque no ha bajado la tarifa del IPRF y ha recaudado más".

Ante esto, la ministra de Trabajo y líder de Sumar ha explicado que "los españoles han hecho 22 millones de horas más", que "la subida del SMI es competencia exclusiva del Gobierno y no de las empresas" y que los trabajadores que cobran el SMI "no pagan más impuestos". "Es que Feijóo no tiene ni idea. No está capacitado para gobernar por falta de rigor absoluto o porque miente sin control", ha insistido.

Niega cualquier veto a Irene Montero

Preguntada por la ausencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las listas de Sumar, Yolanda Díaz ha negado cualquier tipo de veto. "No, no es nuestro estilo", ha respondido para remarcar la "generosidad" y las "muchas renuncias" en las negociaciones para conformar este proyecto.

"Esto ha sido muy difícil", ha admitido Díaz, que ha querido "poner en valor" el trabajo de estos años de Irene Montero. "España es un país mucho mejor porque hemos ensanchado los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI", ha apuntado en clara referencia a su trabajo al frente del Ministerio de Igualdad.

Además de respaldar la gestión de Montero al frente de Igualdad, Díaz ha cuestionado que haya miembros del Gobierno que intenten distanciarse de esas políticas, en clara alusión a Pedro Sánchez y Nadia Calviño. "Los gobiernos somos mancomunados y no hay partes socialistas ni partes de ninguna parte", ha indicado para dejar claro "que no es bueno es que juguemos con los feminismos". En su opinión, "el feminismo es de todas las personas de esta sociedad, no es de nadie".

Con estas palabras, la vicepresidenta segunda del Gobierno responde así a la "incorrección" de las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las que apuntaba ayer en Onda Cero a retrocesos en el feminismo integrador en alusión a las políticas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

"Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen en un caso y en otro", ha dicho para aconsejar a Pedro Sánchez dejar a los amigos "algunos elementos claros", en alusión a sus palabras en las que aseguraba tener amigos que se han sentido incómodos con algunas políticas feministas.

Frente a esto, Díaz ha indicado "no compartir" las declaraciones de Sánchez y le ha replicado que "el feminismo cuestiona la sociedad porque es un movimiento intelectual que camina hacia la igualdad, cuestiona a las mujeres y a los hombres y es un movimiento que ensancha la mirada".

