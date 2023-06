Sánchez en su feudo de Dos Hermanas: "No estoy dispuesto a que este viaje acabe el 23-J"

Pedro Sánchez ya está oficialmente en precampaña. Y será un periodo para resucitar, ante unas encuestas que no le dan esperanza -salvo el CIS- de mantenerse en la Moncloa, como deja claro el escenario en el que comienza su carrera: Dos Hermanas, el feudo en el que en 2017 anunció que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE. Ahora avisa desde aquí que su tiempo no ha terminado.

"¡Tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca!", ha asegurado ante 3.000 personas. Dos Hermanas, "donde empezó esa aventura maravillosa que nos ha hecho cambiar España para bien", quedaba conjurada para volver a ser recordada como el lugar en el que se revierten las expectativas sobre su carrera política: "No estoy dispuesto a que este viaje termine el 23 de julio", aseguró.

Muy al contrario, ha remarcado que aquí "se pone en marcha la que va a ser la próxima victoria del PSOE". Sánchez elegía un espacio seguro y controlado para su primer gran acto de precampaña que al final se resquebrajaba mientras criticaba los planes de Feijóo: una decena de personas le interrumpieron con gritos que reivindicaban mejoras para los funcionarios de Justicia que se mantienen en huelga.

"Dejemos a los intolerantes retratarse como son, intolerantes. Nosotros a trabajar", remachó Sánchez, mientras las aguas volvían a calmarse.

Comenzaban entonces los llamados a continuar "el viaje". "No hay causa más justa y necesaria que la que estamos reivindicando. No habrá una oportunidad como la de este 23J", subrayó. La victoria, ha apuntado, sería una prueba para "el mundo y Europa de que no nos paran y que vamos a ganar a la derecha y a la ultraderecha".

El presidente y candidato está convencido de que "si la España progresista se moviliza y vota", concentrando todos sus votos en el PSOE, contarán con cuatro años más. "Y evitaremos el papelón de sufrir un gobierno de Feijóo y Abascal".

La idea del PSOE como única contención al PP y Vox ha vertebrado su discurso. Un dique contra los retrocesos que asegura llegarán si cambia el inquilino de la Moncloa.

"Estamos decidiendo si España avanza cuatro años o retrocede 5 o 10 años", ha apuntado. De los populares ha dicho que "no tienen un plan de país, pero tienen planes", y ha remarcado en este sentido que en el pasado congelaron pensiones y el salario mínimo, también que "aprobaron un contrarreforma laboral" a la que ha opuesto los resultados de la reforma, que ha reivindicado.

Críticas también a Feijóo por los debates. "No quiere debatir porque no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha, o que a un mes de las elecciones desconozcamos su proyecto económico y cuál es su ministro encargado de asuntos económicos. No sabe cómo explicar que no conozcamos a ningún ministro salvo el aspirante a vicepresidente, que es Santiago Abascal", ha sostenido.

Sobre los pactos entre ambos partidos, y muy concretamente el de Valencia, se ha insistido también en el mitin de Dos Hermanas. Lo ha hecho la ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE en las listas de Sevilla, María Jesús Montero, que lo ha tachado de pacto "vergonzante".

"En estos pactos entre PP y Vox lo primero que se entrega sin rechistar son los derechos, la protección y avances de las mujeres, que son imparables y vamos a ir a por ellos", ha asegurado.

Montero ha apelado a las mujeres. "Esta campaña la vamos a hacer especialmente las mujeres. Nosotras nos jugamos todo el 23 de julio", clamaba ante un público entregado y con un cierto sentimiento de urgencia. "No hay tiempo que perder", insistía.

Tras el terremoto del 28M, en plena cuenta atrás para las generales, ha elogiado que Pedro Sánchez haya dado la cara. También por su "capacidad de adelantarse". Nos pones las pilas. Aquí estamos con las pilas cargadas. Orgullo de presidente", aseguraba. Faltan 35 días.

