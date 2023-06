España pide ante la ONU negociar sobre Gibraltar mientras Picardo defiende la autodeterminación

España ha reclamado este lunes ante el Comité Español de Descolonización de la ONU la necesidad de negociar con el Reino Unido la soberanía de Gibraltar, algo a lo que se ha puesto frontalmente su primer ministro principal, Fabián Picardo, que ha reivindicado que España no tiene "ningún derecho legal ni político" para pedir la devolución de este territorio que cedió a su país por el Tratado de Utrecht en 1713.

"Confiemos en un cambio de política por parte del Reino Unido que nos permita pasar definitivamente página a esta triste situación de colonización", dijo este lunes el embajador español ante Naciones Unidas, Agustín Santos Maraver, que será número dos de Yolanda Díaz en las listas de Sumar.

Ante esto, Picardo reclamó el derecho de autodeterminación de Gibraltar y advirtió de que ese territorio "pertenece a los gibraltareños, punto final". "Y si a alguien no le gusta, que se fastidie, porque eso no va a cambiar", ha señalado para añadir que "el fuego para luchar por ese reconocimiento es una llama que arde con fuerza".

"Nuestra patria no es moneda de cambio"

"Buena suerte a quienes piensen que pueden imponernos su soberanía en contra de nuestros deseos", ha respondido Picardo ante el Comité de Descolonización de la ONU. En su intervención, Fabián Picardo ha dejado claro que mientras él siga como ministro principal -hay elecciones a final de año y él admitió que este podría ser su último discurso ante este comité de al ONU- "no habrá concesiones a nuestra soberanía". "Nuestra patria no es, ni será nunca, moneda de cambio en ninguna mesa de negociación", recalcó.

Picardo defendió su presencia en este comité para que las voces de los gibraltareños "no sean silenciadas" y que sus derechos "no serán menoscabados, porque no deben serlo". "Espero que el arco del universo se incline hacia la justicia porque hay una verdad incontestable: que el derecho a la autodeterminación no es un privilegio reservado a los grandes y poderosos", sostuvo.

[Gibraltar acusa a España de "violar" su soberanía tras un incidente con dos agentes de aduanas]

Para el ministro principal de Gibraltar, "se trata de un derecho universal, tan aplicable al pueblo de Gibraltar como a cualquier otro territorio no autónomo comprendido en el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas", al tiempo que incidió en que "el tamaño de nuestro territorio no determina la legitimidad de las aspiraciones de nuestro pueblo".



En este sentido, afeó al comité que no haya cumplido con su objetivo de ayudar en la desconolización en lo relativo a Gibraltar, reclamándole que "cumpla su mandato". "La peor forma de colonialismo sería seguir ignorando nuestra voz", aseveró.

La "recolonización" de Gibraltar

Así, y de forma rotunda, Picardo reclamó al comité de la ONU que "no ayude o instigue la recolonización de Gibraltar por una potencia extranjera (en referencia a España) al no aceptar la evidente verdad de hecho y de derecho".

[Hugh Elliott, embajador de Reino Unido: "El acuerdo de Gibraltar se cerrará pronto y será histórico"]

"No se trata de pedir la devolución de lo que han cedido", ha señalado. "No existe ningún derecho legal ni político para pedir ahora la devolución de Gibraltar", ha reivindicado el ministro principal, para quien "el hecho de que un tercero reivindique ahora nuestro territorio no significa que exista una 'disputa de soberanía' en relación con Gibraltar.

Sobre las negociaciones en curso entre la UE y Reino Unido en el marco del Brexit, Picardo ha señaló que piramos, y seguiremos haciéndolo, a un tratado que respete nuestro pasado, reconozca nuestro presente y garantice nuestro futuro. Un tratado que honre nuestra historia y posición únicas y no comprometa ni un ápice de nuestra soberanía", ha aseverado rotundo, en un claro mensaje a Bruselas, que negocia en nombre de los Veintisiete, y también a España.

Sigue los temas que te interesan