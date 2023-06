Yolanda deja sin puesto de salida en Sumar a López de Uralde, líder ecologista de Podemos: "Es muy grave"

Tras el veto de Yolanda Díaz a Irene Montero, ahora el coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos esta legislatura, Juantxo López de Uralde, ha denunciado que tanto él como su espacio político, que acude al 23-J en coalición con Sumar, no figura en los puestos de salida en las listas del proyecto de la vicepresidenta segunda para las elecciones generales.

"Si eso no ocurre será un paso atrás. Pero bueno, no es un problema de personas sino que realmente necesitamos estar ahí en momentos de crisis ecológica tan grave y, bueno, me parece que sería grave que no hubiera nadie representando este perfil", ha admitido este martes en Radiocable López de Uralde, la cara más visible del movimiento ecologista en Podemos, a seis días de que se registren las listas electorales.

Alianza Verde, la formación ecologista de Unidas Podemos que Uralde fundó tras salir de Equo, firmó el pasado viernes la coalición con Sumar, y desde entonces negocia su papel dentro de la confluencia. Sin embargo, y según los puestos designados por Sumar a la formación morada, el cabeza de lista por Álava será Roberto Uriarte, primer secretario general de Podemos en País Vasco.

Decisión controvertida

De ser así, esta sería una decisión controvertida, ya que López de Uralde concurrió precisamente como cabeza de lista por esta circunscripción en las dos últimas elecciones generales (tanto en Podemos como en Unidas Podemos), pero ya no figura en esa posición.

Además, López de Uralde logró en 2016 el mejor resultado provincial para Podemos en País Vasco en cuanto a porcentaje de voto, algo que las predicciones aseguran que no volverá a repetirse. De hecho, las encuestas ven muy complicado que Sumar logre escaño en País Vasco el próximo 23 de julio.

Precisamente este lunes la coordinadora autonómica de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, reivindicó la presencia de Uralde y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en plazas destacadas de las listas de Sumar.

"Los grandes retos que tenemos por delante son la emergencia climática y la igualdad por eso se me hace más difícil de entender que no se cuente con referentes como Irene Montero y Uralde. La unidad se debe construir con generosidad y respeto si no va a nacer muy tocada", reflexionó en redes sociales.

Las listas de Sumar y la Chunta Aragonesista

Quienes sí tendrán puesto asegurado en las listas de Sumar serán los de la Chunta Aragonesista. Este martes su Comité Nacional elegirá a las candidatas y candidatos a las Cortes Generales por las circunscripciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, para el Congreso de los Diputados y el Senado,

Se elegirá el número uno al Congreso por Zaragoza entre las dos personas que han presentado su candidatura. Por un lado, Jorge Pueyo Sanz, y por otro lado, Miguel Martínez Tomey.

Además, 20 personas más se han presentado para ocupar los puestos que correspondan a Chunta Aragonesista, al Congreso y Senado, en las listas de Sumar Aragón. En este caso, se realizará una lista por orden de votos

