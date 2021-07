López de Uralde, el ‘verde’ de Podemos que usa el ecologismo para sus ambiciones políticas

Si abre el buscador y teclea el nombre Juantxo López de Uralde, lo primero que le aparecerá será la breve descripción que da Wikipedia: “político ecologista”. Es cierto, y mucho. No suele darse el caso de que el orden de los factores altere el producto, ni pero este es uno de ellos. Juantxo López de Uralde: político, y luego ecologista.

Escarbar en la trayectoria de Uralde a lo largo de los últimos 10 años es encontrarse con una carrera de escalada, siempre hacia arriba, y siempre a mejor. Pasó de dirigir Greenpeace España a fundar Equo, el partido ecologista referencia en nuestro país, y de ahí a abandonarlo para seguir siendo diputado con Unidas Podemos. Ahora vuelve a intentarlo: fundar otro partido verde para seguir siendo útil, o seguir dando marketing, a los herederos de Pablo Iglesias. Primero político, luego ecologista.

Todo saltó por los aires en 2019, cuando Equo decidió ubicarse bajo el paraguas de Más País por decisión mayoritaria de su militancia, pero no así Uralde, que no respetó el resultado de la votación y se quedó en Podemos, donde goza desde entonces de un asiento en el Congreso de los Diputados. Ahora, en pleno 2021 y con Iglesias emigrado de la política, ha anunciado la creación de un nuevo partido, Alianza Verde, para captar los votos del partido él mismo fundó hace diez años.

Pablo Iglesias, entre Ione Belarra y Juantxo López de Uralde, en la presentación del programa de Podemos para el 10-N. Efe

La idea, en este caso, es dotar a Unidas Podemos de una referencia medioambiental, un caladero de votos ecologistas que dividan las opciones verdes en las urnas. ¿Inexplicable? No, según López de Uralde.

La escalada política

En la presentación de Alianza Verde, que tuvo lugar el pasado 10 de junio, Uralde subrayó que el lanzamiento de su nuevo partido no buscaba restar impulso al crecimiento de Más País como referencia del ecologismo, sino sumar. Pero la realidad es bien distinta: los de Íñigo Errejón han conectado con un votante urbano preocupado por el medio ambiente, mientras que los de Ione Belarra han dejado de lado a estos mismos votantes.

En palabras del diputado, el objetivo de Alianza Verde es “conseguir ser la fuerza mayoritaria de la izquierda y liderar un Gobierno que ponga la lucha contra la crisis ecológica como elemento prioritario con los nuevos liderazgos de Yolanda Díaz y de Ione Belarra", una idea que no es compartida desde la gran parte de sectores del ecologismo. Por contra, la mayoría de sus antiguos aliados verdes coinciden con aquello de Wikipedia: que Uralde ha elegido la política primero, y luego -si tal- el medio ambiente.

Porque, de hecho, no es la primera vez que el diputado de la formación morada realiza un movimiento del estilo para, en los suspiros de su trayectoria, arrimarse al sol que más calienta. Ya en 2010, cuando vio que el activismo ecologista no daba más de sí, dejó su cargo de director de Greenpeace para fundar Equo, con el que intentó entrar al Congreso. Tras fracasar, se integró en Podemos, sentándose en el Congreso en 2016 y 2019. Todavía sigue allí.

Juan López Uralde, entonces líder de Equo, junto a Pablo Echenique y Noelia Vera, portavoces de Podemos. ADP

Político, ecologista e incómodo

Ahora, las aspiraciones siguen siendo las mismas, pero los métodos han cambiado. Cuando todavía lideraba Equo, el ecologismo no tenía más remedio que ir de la mano de Podemos, pero desde que el partido verde se juntó con Errejón, Uralde se ha convertido en el representante de una corriente que, a todos los efectos, no existe dentro de la formación morada. De ahí a crear Alianza Verde.

El partido pretende ser independiente de Podemos, de Izquierda Unida y de sus confluencias, y gozar del mismo estatus a nivel de autonomía. En principio. Lo que no cuentan los manifiestos fundacionales es que será una formación hecha a medida para Uralde, máximo exponente y principal líder, para que él la use como moneda de cambio. El pago: mantener su asiento en el Congreso y en el organigrama de Unidas Podemos.

En realidad, Juantxó López de Uralde ha estado en más de una ocasión en el foco de las críticas por anteponer sus intereses personales a los medioambientales. Ya ocurrió con la dimisión de su excompañera de partido Rosa Martínez, quien dejó la portavocía de Equo a principios de 2018 por las diferencias que mantenía con el político ecologista. No es la única.

Uralde también también levanta cierto rechazo entre miembros del PSOE. Su presencia en la firma del pacto de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar el Gobierno de coalición levantó todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que pudiera ser uno de los ministrables por parte de Unidas Podemos.

El diputado de Unidad Podemos Juan López de Uralde en el Congreso de los Diputados. Jorge Barreno El Español

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, salió al paso comunicando a su entorno que no pensaba contar con el exdirector de Greenpeace, y éste tuvo que conformarse con la presidencia de la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, cargo que actualmente ostenta, y en el turno de comparecencias por la Ley de Residuos.

Ahora, en 2021, no hay constancia de que Juantxo López Uralde sea una voz influyente de la política medioambiental, ya no. Tampoco de que lo sea Podemos, no mientras sigan existiendo Más Madrid y Equo. En Alemania, por contraste, la candidata de los Verdes, Annalena Baerbock, lidera las encuestas y podría ser la próxima canciller en sustitución de Angela Merkel. No parece que Uralde siga el mismo camino.