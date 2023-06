Rufián defiende a Irene Montero y atiza a Yolanda Díaz: "La han vendido. No se puede sumar restando"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha salido en defensa de la ministra de Igualdad Irene Montero después de ser vetada por Sumar para concurrir junto a Podemos a las elecciones generales del 23 de julio. Rufián critica con dureza a Yolanda Díaz, a quien acusa de haberla "vendido" y de representar a "la izquierda de mentira", y deja muy claro no sólo que "no se puede sumar restando" sino que "duele más la hipocresía de dentro que el fascismo de fuera y la deslealtad que la lucha".

El líder independentista ha alabado la figura de Irene Montero y ha lamentado que "es tan difícil ser tan valiente que seguramente nadie más lo vuelva a ser". También ha denunciado el silencio, la "traición" y la mirada "al suelo" de algunos ministros, en clara referencia a Yolanda Díaz, cuando la ministra de Igualdad ha sido víctima de "insultos y ataques fascistas".

"No se puede votar a quien no dice nada para no molestar a nadie. No se puede votar vetando. No se puede sumar restando", opina sobre la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. "No hay plató, editorial, financiación, ayuda o tertulia a favor que valga vender a tu gente", continúa.

[Irene Montero se suma a Echenique en su ataque a Yolanda Díaz por los vetos en las listas del 23-J]

"Sonríe, véndela"

Rufián habla de "promesas en demasiados despachos" así como de "traición" y ataques "por ser mujer, de izquierdas y de clase trabajadora" por parte de "quien es de los tuyos sin siglas ni banderas". "Sonríe, no hagas ruido. Aléjate, véndela, todo irá bien", escribe en un artículo en el diario Público, titulado No la han vetado, la han vendido.

En él relata que en siete años "he visto a tanto presidente, vicepresidente, presidenta y vicepresidenta de reservado de restaurante que casi ni recuerdo sus nombres". "Bueno sí, son aquellos que hoy te dicen que son muy malos quienes antes te decían que eran muy buenos. El bucle infinito de la supuesta izquierda española y su corte", apunta. Y va a más, de nuevo en referencia a Yolanda Díaz, que ha optado por un silencio sepulcral durante las negociaciones: "Hay quien habla como si fuera a entregar un Goya y sin micros negocia como si te fuera a sacar los ojos".

Sumar, "una izquierda de mentira"

El dirigente de ERC asegura que "vendiéndola -a Irene Montero- ganan los fascistas que la insultaron frente a su casa durante meses, con sus hijos dentro". "No se puede frenar a la derecha y a la ultraderecha de verdad, siendo una izquierda de mentira", escribe.

[Siga en directo la última hora de las elecciones generales del 23 de julio]

Rufián denuncia la situación de "machismo" que Irene Montero ha vivido estos años en el Congreso y la "deslealtad" y la "hipocresía" sufrida, sobre todo por quienes han estado más cerca de la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, sobre todo dentro del Gobierno.

"Fascistas riendo lemas, fascistas gritando insultos, fascistas golpeando escaños. Machismo por acción o por omisión. Flashes y bulla. Irene habla. (...) Hay quien te mata cada día hasta que algún día acierta. Tan corruptos como patricios romanos. Irene habla. La cosa se pone fea. Siempre se pone fea. Y cuando pasa, en el PSOE siempre se mira al techo y en algún banco azul siempre se mira al suelo. Siempre duele más la hipocresía de dentro que el fascismo de fuera. Siempre duele más la deslealtad que la lucha. Hay quien se manifestó y luchó y hay quien codeó y traicionó. Hasta ahora en el BOE sólo escribían los segundos", ha escrito Rufián.

Sigue los temas que te interesan