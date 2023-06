El PSOE se mofa de Feijóo por no saber inglés: "Es imprescindible para ser presidente del Gobierno"

El PSOE ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se mofa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no saber hablar inglés, algo que él mismo ha confirmado este jueves.

Los socialistas creen que "es imprescindible" saber inglés para ser presidente del Gobierno y, para ello, incorporan al vídeo varias intervenciones de Pedro Sánchez así como de las vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño hablando inglés con fluidez en foros y medios de comunicación internacionales. También añaden al video imágenes de distintas ofertas de empleo en las que pide el inglés como requisito.

El vídeo, que dura poco más de un minuto, critica que Feijóo tiene "otro problema más, el inglés". Posteriormente se incluyen varios extractos de la entrevista que el líder del PP ha ofrecido en Telecinco en la que ha admitido que no sabe inglés.

"Hay traductores"

Feijóo ha explicado que iba a empezar a estudiar inglés con un profesor pero "resulta que, de repente, me convocan elecciones". Sin embargo, ha restado importancia esta cuestión porque en las cumbres internacionales "hay traductores".

"Mi problema no es el gallego o el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", ha señalado Feijóo, que tiene 61 años y ha ejercido cargos públicos desde 1991 cuando fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta. Años después, en 1996, fue designado presidente del Instituto Nacional de Salud.

El aspirante del PP a ocupar la Presidencia del Gobierno ha explicado que tenía contratado a un profesor de inglés para empezar a dar clases este lunes, después de las elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, parecer ser que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales anticipadas para el 23 de julio ha dado al traste con sus planes para aprender inglés. "Y resulta que, de repente, convocan elecciones", ha dicho este jueves en una entrevista en Telecinco.

Feijóo, que fue presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 a 2022, ha asegurado que no pasa nada por no saber inglés porque "hay traductores". "Lo importante en las Cumbres Internacionales que se hacen con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir. No voy a tener ningún problema en explicarme en la segunda lengua del mundo", ha dicho.

El líder del PP ha señalado que, a pesar de no saber inglés, es bilingüe en español y gallego, por lo que ha opinado que cree más en el Estado de las Autonomías que Pedro Sánchez: "Yo sí he practicado y hablado gallego durante todas mis actuaciones institucionales en Galicia y soy bilingüe desde ese punto de vista", ha dicho.

