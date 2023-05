Este es el perfil de los votantes de PP, PSOE, VOX y Podemos: así son según el CIS de Tezanos

Este 28 de mayo, España se ha jugado buena parte de su futuro en las elecciones autonómicas y municipales. Casi 35 millones de personas estaban llamadas a las urnas en nuestro país para ejercer su derecho al voto y elegir cuáles serían los gobernantes que liderarán el nuevo dibujo político del organigrama nacional para los próximos cuatro años. Además, estas elecciones han supuesto un ensayo de las generales que se celebrarán a finales de año.

Las horas han avanzado durante este domingo y los españoles han ido expresando sus ideas y sus deseos en las urnas. A las 09:00 horas se abrían las votaciones y a las 20:00 horas han quedado ya cerrados todos los colegios electorales en el país. Las cartas estaban echadas y el resultado de las mismas dejará, a partir de este lunes, una nueva composición general.

Ahora, muchos españoles se preguntan a quién ha votado su vecino, su amigo o incluso su pareja, ya que para muchos no ha cambiado la máxima incorruptible de que el voto es secreto. Para intentar adivinarlo, el CIS de Tezanos ha ofrecido cierta información para identificar cuáles son los perfiles de los votantes de los principales partidos políticos de España.

¿Cómo es el perfil del votante del PP según el CIS de Tezanos?

Tal y como apunta el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 21,4% de los hombres dirige su voto hacia el Partido Popular. Sin embargo, se trata de una proporción muy igualada con las mujeres, ya que el porcentaje que corresponde a estas es del 20%. De los hombres que votan al PP, 29,7% tiene más de 75 años.

Donde el partido de Núñez Feijóo no consigue obtener gran atención es entre las personas de entre 18 y 34 años. Está claro que las personas jóvenes que tienden a la derecha se encuentran ahora más atraídas por VOX.

[Quién gana en las elecciones 2023: mapa de resultados de las elecciones del 28-M]

El PP sí obtiene un éxito muy variado en la localización de sus votantes, ya que un 16,5% de ellos proceden de ciudades que están por encima del millón de habitantes, mientras que también existe un gran grupo que procede de zonas rurales y de la España Vaciada.

Para terminar, el CIS de Tezanos asegura que el 24,6% de los simpatizantes del PP pertenecen a la clase alta y media alta, y un 23,3% de ellos ha cursado estudios superiores. Además, un 30,6% se declara católico y practicante de manera abierta.

¿Cómo es el perfil del votante del PSOE según el CIS de Tezanos?

Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría de los votos que llegan hasta las sacas del PSOE proceden del sector femenino. El 23,4% de las mujeres de España votan al partido de Pedro Sánchez, mientras que en el caso de los hombres solo lo hacen el 18,7%.

Respecto a la edad, el grupo más numeroso que apoya al PSOE es el que comprende a personas de entre 65 y 74 años. Los jóvenes están cada vez más alejados de la fuerza socialista. Solo el 14,1% de las personas entre 18 y 24 años muestra su apoyo al PSOE. El partido que lidera el gobierno tiene también sus mayores feudos en ciudades grandes. Así pues, un 26,8% de los votantes del PSOE procede de grandes urbes por encima del millón de habitantes.

Cientos de madrileños este domingo frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Efe

En función de la formación académica, el 31,5% de las personas que votan al PSOE no tienen formación estudiantil, mientras que el 22,1% sí ha finalizado la secundaria y el 20,2% han conseguido realizar algún tipo de estudio superior. La última variable, la de la condición socioeconómica y religiosa, indica que para el CIS, los votantes del PSOE son de clase media y agnósticos en un 27,4%, mientras que en un 25,5% se declaran ateos.

¿Cómo es el perfil del votante de VOX según el CIS de Tezanos?

España ofrece un tablero político cada vez más fragmentado. En él irrumpió VOX hace unos años con la intención de aglutinar el mayor número de apoyos de la derecha y del votante conservador con la intención de robar la intención de voto que no fructifica junto al Partido Popular.

[El PP gana las municipales y da un vuelco al mapa autonómico, según el sondeo de la Forta]

Desde la irrupción de VOX en el año 2018 en las elecciones andaluzas hasta conseguir los 52 diputados que ahora mismo presenta, el partido de Santiago Abascal ha ido modelando su programa político, pero también el perfil de sus votantes. Una circunstancia que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha intentado retratar.

El perfil del votante de VOX responde más al de un hombre que al de una mujer. El 11% de los varones vota a la formación de Abascal, mientras que en las féminas solo lo hace el 5%. Entre sus electores, el 12,5% tiene entre 18 y 24 años, mientras que solo el 3,8% de las personas mayores de 75 años les apoyan. El 10,6% de sus votantes viven en municipios de entre 400.000 y 1.000.000 de habitantes.

Santiago Abascal y Alberto Rodríguez Almeida, con camisa rosa, el pasado 2 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

Respecto a los estudios de sus votantes, el 6,6% no tienen ninguna formación académica, el 10,2% ha terminado la secundaria y el 6,1% tiene títulos superiores. Además, el CIS de Tezanos sostiene que el simpatizante medio de VOX pertenece a la clase alta y media alta del país, siendo también en su mayoría católicos. No obstante, el 8,8% no son practicantes.

¿Cómo es el perfil del votante de Unidas Podemos según el CIS de Tezanos?

Unidas Podemos es un partido que muestra una tendencia a la baja, pero que tiene el voto bien repartido entre hombres y mujeres casi a partes iguales. Un 4,5% del género masculino vota a la formación morada y un 4,1% de las mujeres hace lo propio. Unidas Podemos, en un caso muy parecido al de VOX, obtiene su voto de la gente joven. Un 8,5% de sus votantes son personas de entre 18 y 24 años y un 6,2% son personas de entre 25 y 34 años. A la vez han perdido el voto de las personas mayores de 75 años.

Su voto no solo está repartido entre hombres y mujeres, si no también en el ámbito territorial, teniendo feudos en localidades de zonas rurales y grandes urbes con más de un millón de habitantes. En el ámbito estudiantil, destaca que la mayoría de personas cuentan o con Formación Profesional con la secundaria superada. Y el votante medio de Podemos, en un 25,4%, pertenece a la clase obrera o definida como el proletariado. El CIS finaliza apuntando que la mayoría se desprenden de cualquier creencia religiosa definiéndose como ateos.

Sigue los temas que te interesan