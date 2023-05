Aznar entra en campaña: Faes alega que el PSOE no da "juego institucional" a Bildu sino "poder político"

La decisión de Bildu de presentar en las listas para el 28-M en los municipios del País Vasco a un total de 44 condenados por pertenecer a ETA, de los cuales siete llegaron a serlo por delitos de sangre, ha terminado por empañar el arranque de la campaña electoral del PSOE.

A las numerosas críticas de toda la oposición por las alianzas políticas entre los socialistas y esta formación, se ha sumado este viernes la Fundación del expresidente del Gobierno, José María Aznar. Faes alega que el PSOE no da a Bildu "juego institucional" sino "poder político" efectivo.

Un poder que, recuerda la fundación, Bildu nunca recibió de las urnas: "Lo que el PSOE ha otorgado a los partidarios de ETA –que siguen sin condenarla, es decir, sin descartar que se den las condiciones que justifiquen su retorno–, no ha sido juego institucional sino poder político efectivo, que las urnas nunca les dieron, poder de gobierno".

El análisis, firmado por Miguel Ángel Quintanilla, diputado nacional del PP, subraya que el momento en el que el Gobierno otorga ese poder a Bildu coincide con la "práctica desaparición de la capacidad operativa de la banda" terrorista, de "su derrota policial, jurídica y social". De ahí que enfatice que Pedro Sánchez otorga a los simpatizantes de ETA "un papel estructural en la gobernación de España y de dominio creciente sobre la sociedad vasca".

Faes enmarca los pactos entre PSOE y Bildu en una mera cuestión de "interés" que, además, viene de lejos. Porque los socialistas no han "obedecido a una convicción política de fondo, sino a una 'necesidad imperiosa' de encontrar en cualquier parte los votos y los escaños que las zonas más templadas de su electorado clásico dejaron de proporcionarle a partir de 1996".

Críticas a Zapatero

Según la fundación de Aznar, "la pérdida del centro y del Gobierno por parte del PSOE fue anterior a su cortejo del voto radical, no posterior". En consecuencia, el PSOE no ha sacrificado a "la parte centrada de su electorado para favorecer 'la paz' aceptando generosamente el precio electoral a pagar o un bien común, sino que buscó compensar la fortaleza centrista del PP y su propia debilidad en las urnas entregándose a los radicales para obtener un beneficio privado".

"Bildu es socio del PSOE tanto como el PSOE lo es de Bildu; para los dos, esa sociedad, con algunos más, es la única posibilidad de llegar al Gobierno y conservarlo. Son parte de un acuerdo estructural que define un nuevo tiempo político en España", subraya Faes.

Especialmente crítica se muestra la fundación con José Luis Rodríguez Zapatero, contra quien arremete porque dice que "hay que mantener la promesa democrática que él les hizo a los defensores del asesinato político". En realidad, Faes considera que "lo que quiere es recordar al PSOE que sin Bildu -y sin ERC- no hay Gobierno socialista posible. Es su elección".

Concretamente, el expresidente socialista declaró recientemente en una entrevista: "Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones, y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla".

Faes asevera que de esta forma, "Zapatero olvida que quienes apoyaban al terror habían tenido mucho juego en las instituciones durante muchos años antes de que se abordase su ilegalización y antes de que él llegara".

También reseña que los simpatizantes de ETA tuvieron "juego sucio". Porque eran "las víctimas las que no podían jugar en igualdad de condiciones, y aun hoy no pueden, porque están muertas, porque están fuera del País Vasco o porque siguen sufriendo amenazas, violencia y recibiendo dosis de recuerdo para que entiendan que lo que está llegando es Bildu, no la libertad", apostilla Faes.

El organismo que preside Aznar denuncia que todo esto está destinado a "elevar al máximo el coste de la militancia del rival, todo disfrazado de paz y todo orientado a condicionar el comportamiento electoral y social". Puesto a dar juego institucional, añade, "el PSOE podría fácilmente encontrar a quienes realmente lo merecen y lo juegan de manera limpia y constructiva".

