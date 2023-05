Feijóo emplaza a los barones del PSOE a dejar el partido si Sánchez no "rompe el pacto con Bildu"

El PP no disimula. Quiere convertir las municipales y autonómicas del próximo 28-M en un plebiscito sobre la continuidad del Gobierno de coalición. De ahí que la idea fuerza de Alberto Núñez Feijóo este viernes en Toledo, en el primer mitin de campaña, haya sido que "los que votan igual que Sánchez son Sánchez y, por tanto, merecen la misma derrota que Sánchez".

En la tierra de Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con las decisiones que se toman en la dirección de Ferraz, el presidente de los populares ha formulado "a todos los candidatos de Sánchez" en estos comicios una serie de "preguntas fáciles".

"¿De verdad vais a seguir aceptando el pacto con Bildu aunque lleve asesinos? ¿A ninguno le queda un ápice de dignidad para decirle a Sánchez 'hasta aquí hemos llegado, rompa ese pacto o nos vamos del partido'? ¿De verdad que esto no va a ser lo que van a decir los dirigentes del PSOE en España?".

Para Feijóo, "es muy triste que en mayo de 2023" se pueda "aceptar con normalidad" que más de 40 candidatos de un partido que apoya al Gobierno de nuestro país "sean integrantes de la banda terrorista ETA. Y que siete de ellos fueran condenados por asesinato".

Es más, este viernes ha remarcado que le "repugna", igual que "a la inmensa mayoría de votantes del PSOE", que la formación aberzale "lleve asesinos en sus listas". Y ha agregado: "Me estremece que el presidente diga que eso merece un respeto, me entristece e indigna que el sanchismo se calle y agache las orejas ante esta provocación".

"¿De verdad que no vamos a hacer nada? ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿Esto es normal después de todo lo que hemos sufrido? No aceptemos esta forma de hacer política. Esto no merece ningún respeto, ¡merece todo el reproche!", ha subrayado el líder del PP ante sus militantes.

Una vez más, Feijóo ha enumerado un listado de motivos para "derogar el sanchismo". Al arranque de su arenga, ha vuelto a criticar cuestiones como los anuncios electorales de Sánchez en actos de partido. Al respecto, ha ironizado con los ministros de Podemos, a los que ha aconsejado "que vayan a los mítines de Sánchez de este fin de semana para enterarse de lo que aprobará el próximo Consejo de Ministros".

Con respecto al viaje de Sánchez a Washington, donde este viernes mantendrá un encuentro bilateral con el presidente americano Joe Biden, ha mostrado sus esperanzas de que "sirva para algo más" que para "tapar los asuntos domésticos". En ese sentido, ha asegurado que si a su rival le va bien con Biden él se alegrará "porque será bueno para los españoles".

Aunque también con este asunto ha reprochado algunas cuestiones al Gobierno: "No me alegro de que haya sido el presidente español que más ha tardado en ser recibido en la Casa Blanca, no me alegro de que vaya sin una agenda concreta y conocida por los españoles o de que no vaya a comparecer en rueda de prensa".

