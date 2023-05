Cambio de tendencia en el sondeo que publicará El Español: un Sumar en auge reduce la ventaja del PP

Cambio de tendencias. Éste es el resumen de los resultados que arroja el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sobre intención de voto y que será publicado este lunes.

El PP ganaría las próximas elecciones generales. Pero lo haría con peores resultados que los que le pronosticaban encuestas previas, que confirmaban la continuada escalada de la formación en intención de voto.

Por su parte, el Sumar de Yolanda Díaz obtendría un 9,9% de las papeletas el próximo diciembre. La plataforma liderada por la ministra de Trabajo consolida así su crecimiento. Especialmente, a costa de Podemos. El 42% de sus votos viene, precisamente, de este partido.

[Feijóo ya pidió bonificar el Interrail a los jóvenes como promete Sánchez y Bruselas lo pagó a 25.400]

Además, la distancia entre la derecha y la izquierda se acorta. La suma de PP, Vox, Ciudadanos (y Navarra Suma) alcanza los 182 escaños, pese a que la última encuesta de SocioMétrica le otorgaba 187. PSOE, Podemos y el Sumar de Yolanda Díaz, en conjunto, lograrían 130 asientos en el Congreso de los Diputados.

Hace algo más de un mes, el 2 de abril de 2023, la también vicepresidenta del Gobierno presentaba oficialmente su candidatura a la presidencia del Gobierno. En un acto al que Podemos no acudió —aunque así algunos de sus cargos o excargos, a título personal—, la ministra de Trabajo confirmó oficialmente sus intenciones de convertirse en la primera presidenta del Gobierno de España.

Por el momento, además, la relación tirante entre Podemos y Sumar no se destensa. Ambas formaciones ya han asumido que no pactarán para acudir juntos a las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Y falta por ver si llegan a un acuerdo de cara a las generales de diciembre, pero la situación actual entre ambas formaciones —y la personal entre Ione Belarra y Yolanda Díaz, quienes capitanean los dos partidos— no es la más favorecedora.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Sumar obtendría 30 escaños. Las comunidades autónomas en las que más penetra son Madrid y Comunidad Valenciana, con 6 en cada una.

La encuesta que hará pública este periódico en las próximas horas también confirma que Yolanda Díaz es la líder mejor valorada, con una puntuación de 4,1 sobre 10. Supera así en popularidad a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Díaz pierde dos décimas frente al último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicado el pasado 9 de abril y que le concedía una nota de 4,3.

