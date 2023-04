Sánchez presume de la Ley de Vivienda, Feijóo replica: si le sale como el 'sí es sí', "que no haga ninguna"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a presumir este viernes de la Ley de Vivienda y ha defendido que "desde que llegamos al Gobierno hemos ejecutado o tenemos en fase de ejecución 60.000 viviendas".

"Estamos haciendo la mayor política de vivienda que se ha hecho en 40 años de democracia", ha insistido Sánchez. Y en contraposición ha querido señalar al PP: "¿Qué dicen de la Ley de Vivienda? Que viene el armagedón, una nueva catástrofe".

Así se ha expresado el presidente del Gobierno en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Coruña, donde ha asegurado que la mejor carta de presentación de los candidatos del 28 de mayo, en las elecciones locales en toda España y también autonómicas en varias comunidades, es utilizar "la gestión" para defender su trabajo.

Sánchez ha vuelto a hacer hincapié en que "en los próximos 5 años vamos a construir 183.000 viviendas" y ha querido tener un reconocimiento también para José Luis Rodríguez Zapatero porque "cuando dejó el Gobierno en 2011 se construían 62.500 viviendas públicas al año" y posteriormente el PP "lo redujo a poco más de 15.000 al año".

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este viernes a "derogar el sanchismo" con una amplia victoria de los populares tras los comicios municipales del próximo 28 de mayo. Feijóo ha advertido de la necesidad de un "cambio" para el país durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos del PP de Castilla y León celebrado en Segovia.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto preelectoral celebrado en Segovia. Europa Press

"Si su compromiso con el clima y la vivienda tiene el mismo resultado que su compromiso con el feminismo, lo mejor es que no haga ninguna Ley", ha aseverado el líder del PP. Feijóo ha señalado que Sánchez "incumple sistemáticamente su palabra" y que "no le importa dejar la gobernabilidad del país en las manos de aquellos que se quieren ir del país".

Además, ha acusado a Sánchez de haber beneficiado "a 1.000 agresores sexuales, de los cuales 100 ya han salido de la cárcel" con la Ley del solo sí es sí". "A Pedro Sánchez sólo le importa Pedro Sánchez", ha afirmado, y ha recordado que el PP estuvo siempre "ofreciendo una alternativa" que ha desembocado en la reforma de la Ley para frenar las rebajas de penas.

El presidente del PP ha destacado que los comicios locales son unas elecciones "determinantes para España". "Ganar siempre es muy difícil y es lo que se ha hecho en Castilla y León desde hace mucho tiempo. Es un placer venir a Castilla y León porque siempre ha sido una tierra generosa con nuestro partido y que ha vertebrado la nación", ha señalado; calificando a la Comunidad como "la meca del municipalismo español" y felicitando a los "más de 450 candidatos" que ya han ganado antes de celebrarse las elecciones.

Núñez Feijóo ha reivindicado al PP como "el partido del pueblo", "aunque a algunos les moleste", porque le "saluda" y "vota" "la clase más modesta del país".

Un partido, el PP, que está en política "para servir y no para servirse", ha aclarado, para señalar a continuación que está en política para "colaborar y no para dividir". "No tenemos más objetivo que servir al país y no sólo a una parte, sino a toda la nación. No vamos a utilizar a los que quieren destruir la nación para gobernar porque eso es una gran hipocresía política y moral", ha remarcado.

Asimismo, ha insistido en que el PP siempre saca a España de las crisis económicas porque sabe "gestionar y no es lo mismo que gastar", frente a otros que solo gastan. El PP, ha continuado, también tiene derecho a gastar porque "paga siempre".

