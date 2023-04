Feijóo critica la Ley de Vivienda: "Intervenir el mercado puede aumentar los precios de alquiler"

Alberto Núñez Feijóo todavía no conoce el contenido de la Ley de Vivienda que el Gobierno, finalmente, y tras años de negociaciones, ha logrado acordar con sus socios de investidura. Tan sólo se ha podido leer "un primer avance de la nota que han elaborado ERC y Bildu". Así lo ha remarcado este viernes en una rueda de prensa desde San Sebastián, donde ha visitado una empresa especializada en terapia genética.

La primera consideración que ha expresado el líder de la oposición con respecto a esta norma es su sorpresa por el hecho de que "dos partidos independentistas", ERC y Bildu, sean los principales interesados en "la política de vivienda de una nación de la que no quieren formar parte".

Dicho de otra manera: "Nos sorprende que los partidos independentistas señalen la política de vivienda del conjunto de España cuando ellos no pretenden formar parte de la nación española". En su opinión, esto se debe a "la debilidad del Gobierno" que, "lamentablemente, necesita que sus socios independentistas impongan la política de vivienda al conjunto" de los españoles.

Las familias siguen perdiendo poder adquisitivo, y cada vez pagan más por los alimentos y las hipotecas .



Reclamamos al Gobierno:

🔹Bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

🔹Actualizar el IRPF a rentas medias y bajas.

🔹Deducciones por compra de vivienda habitual. pic.twitter.com/8YA1YVOrlz — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 14, 2023

En cuanto al contenido de la norma en cuestión, el presidente del Partido Popular sólo ha puesto el énfasis en el capítulo que recoge la fijación de un tope al precio del alquiler del 3%. Esto, ha asegurado, podría ser perjudicial para el mercado del alquiler España.

"Topar precios, intervenir en el mercado, puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y puede conllevar, al final del periodo, en un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler. Porque los propietarios, simplemente, en esas condiciones no están dispuestos a poner los pisos a disposición de los ciudadanos", ha remarcado Feijóo.

[El Gobierno cierra con ERC y Bildu un acuerdo sobre la Ley de Vivienda con un tope del 3% a los alquileres]

Según ha razonado, "el decirle a un propietario que sólo puede alquilar su vivienda" en unas condiciones concretas, hará que ese propietario decida no ponerla en alquiler. "Si no la alquila, suben automáticamente los precios. Y si esos precios no pueden subir, disminuirá la oferta del alquiler", ha ejemplificado.

Pero, la conclusión final que ha querido reiterar el jefe de la oposición es que con la Ley de Vivienda quedan claras "dos cosas en España": que la política de vivienda la marcan "los partidos que no quieren formar parte de España" y que "los socios del tripartito son ERC y Bildu, que no representan más que a un porcentaje muy pequeño de la nación española".

Presentará su propuesta

En cuanto al problema de la vivienda que afecta a buena parte del país, el líder popular sí ha reconocido que "hace falta una política pública de vivienda en alquiler". Y, "muy concretamente", ha añadido, "una política pública de vivienda para las rentas bajas y para los jóvenes".

A estos efectos, ha anunciado que "en los próximos días" el PP va a dar a conocer su oferta "para crear empleo haciendo vivienda" y "construir vivienda a precio tasado y con un alquiler tasado, especialmente para rentas medias, bajas y personas jóvenes".

Sigue los temas que te interesan