El listón que pone Feijóo al PP en 9 palabras: Esto va de ganar o de irse a casa

Alberto Núñez Feijóo aceptó el envite de liderar el Partido Popular con una condición: sólo tiene una bala. Así lo recordó este lunes ante la Junta Directiva Nacional de su formación, el cónclave en el que están representados todos los mandos territoriales. En un discurso de veinte minutos, que sirvió de pistoletazo de salida para la carrera electoral, puso a sus candidatos el listón alto: esto va de ganar o de irse a casa.

Las siete semanas que restan hasta las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo determinarán su futuro político. Un buen resultado, le acercará al palacio de la Moncloa. En sus palabras, será "el primer paso para ofrecer a España un gobierno mejor". Mientras que una derrota podría suponer el principio del fin de su etapa al frente del PP. En su momento ya aseguró: "Si no consigo ganar, no merezco ser presidente del partido".

Este lunes, desoyendo el consejo de alguno de sus colaboradores que le piden rebajar las expectativas, Feijóo acotó los términos en los que su partido podrá proclamarse vencedor de los comicios de mayo: ser el más votado en el conjunto de España, ampliar el número de alcaldías en municipios y capitales de provincia y arrebatar al PSOE algunas de las comunidades en las que gobierna.

"No estamos aquí para pensar en pequeño ni para un aprobado raspado, se viene a obtener resultados", fueron sus palabras iniciales. Después, proclamó: "He venido a la política nacional para asumir responsabilidades, marcar retos difíciles y dar a España un nuevo Gobierno. Estaré con mis compañeros en las calles, no voy a lanzar a otros a dar batallas que también me corresponden a mí".

Una vez desgranados los ambiciosos objetivos del PP para la cita con las urnas de mayo, Feijóo aseguró que no se daría por satisfecho con un mero avance respecto al último resultado del año 2019. Su techo está, como mínimo, en cumplir con los tres puntos anteriormente citados. "Asumo el reto en primera persona, no me preocupa el día siguiente. Nuestra obligación es rendir cuentas, empezando por mí mismo", dijo ante los suyos.

Por otro lado, y a 48 días de que se celebren los comicios, Feijóo auguró que el PSOE resistirá mejor en mayo que en las generales de diciembre. Esto se debe, explican fuentes populares, a que los socialistas recibirán más apoyo por sus alcaldes o presidentes autonómicos: "Los barones de Sánchez todavía tienen posibilidad de ganar elecciones y conseguir gobiernos, tienen un apoyo territorial mayor", indican fuentes de Génova.

Además, la plataforma electoral de Yolanda Díaz no concurrirá a los comicios municipales y autonómicos, lo que deja al PSOE con más opciones de aglutinar a los votantes de izquierdas.

Las encuestas internas

En Génova creen que Sumar será determinante en las elecciones de diciembre, porque fragmentará a la izquierda y crecerá a costa de los votantes de Sánchez. "Es un elemento que quitará votantes a Sánchez, ya que Yolanda no puede recibir desde el apoyo de la gente del 15-M, hasta los electores que colindan con el PSOE. En algún momento, la manta desprotegerá a una parte del electorado", consideran en el PP.

A día de hoy, las encuestas internas que maneja Feijóo anticipan que conseguirá holgadamente cumplir con el primero de los objetivos que se ha marcado para el 28-M: que el PP sea el partido más votado en el conjunto de España. Aunque los pactos postelectorales podrán desdibujar la victoria, ya que en algunos puntos, como la Comunidad Valenciana o Aragón, ser la primera fuerza no garantiza gobernar.

Feijóo concluyó su intervención de este lunes ante la Junta Directiva Nacional dirigiéndose a sus candidatos: "Os animo a hacer el máximo posible, a darlo todo en las siete semanas que restan. Todo está por hacer. Que el 28-M podamos pasar página de esta pesadilla y construir nuestra mayoría, la que garantice a todos los españoles una política mejor".

