Margarita Robles responde a Marruecos: "Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este lunes, "con total contundencia", que "Ceuta y Melilla son españolas", en respuesta al presidente del Senado de Marruecos, Enaam Mayara, que las ha considerado ciudades "colonizadas" y ha llamado a recuperarlas a través de la negociación.

"Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia y no hay nada más que discutir sobre ese tema", ha zanjado Robles en Cuatro al ser preguntada por dichas manifestaciones de Enaam Mayara, que es miembro del Comité Ejecutivo del partido nacionalista marroquí Istiqlal, que forma parte del tripartito que encabeza el Gobierno de Marruecos.

La cuarta máxima autoridad de Marruecos y miembro de la cúpula del partido nacionalista Istiqlal se pronunció de este modo en un acto organizado por la rama femenina de su formación, precisamente con motivo del primer aniversario del inicio de la nueva etapa en la relación con España tras el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mohamed VI en Rabat el 7 de abril de 2022.

[Margarita Robles despidió a María Gámez sin tan siquiera citarla mientras Marlaska la halagaba]

Margarita Robles ha añadido: "Yo he estado recientemente en Ceuta y Melilla y me siento muy ceutí y muy melillense, porque me siento muy española".

"La posición del Gobierno de España es clara y contundente y no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia", ha concluido la ministra.

Enaam Mayara, presidente del Senado de Marruecos. TWITTER

Este viernes Mayara afirmó que "en el partido siempre decimos que llegará el día en que recuperaremos las dos ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla". Además, este cargo marroquí mantuvo que será "sin chantaje", según recoge el digital marroquí Rue20.

Asimismo, durante la conferencia 'Un año desde que las relaciones hispano-marroquíes entraron en una nueva fase... fundamentos y oportunidades', aleccionó a los marroquíes residentes en España a "integrarse políticamente en los partidos españoles y participar en las elecciones, ya sean municipales o parlamentarias, para contribuir a acercar las opiniones de los dos países y formar un lobby que ayude a defender todas las cuestiones relacionadas con la patria. Así como para atraer asociaciones españolas para que defiendan la integridad territorial", tal y como informaba este domingo Sonia Moreno en EL ESPAÑOL.

[Qué hacía Nizar Baraka, ministro nacionalista marroquí, en el Congreso del PP en Sevilla]

La receta de Mayara para acercar posturas en varios asuntos sería "formar grupos de presión dentro de la escena política española capaces de cambiar muchas posiciones a favor del Reino de Marruecos".

De tal manera que en la misma medida que "la comunidad marroquí se beneficia de los derechos que le otorga el Reino, los miembros de la comunidad deben ser apoyados para ser parlamentarios en el país del que tienen la nacionalidad, con el fin de defender los intereses de su patria siempre que sea necesario; porque el papel de la comunidad marroquí en España será importante en los próximos años".

Enaam Mayara, presidente del Senado de Marruecos. TWITTER

Precisamente, los miembros del Istiqlal forman parte de lo que se conoce como el Majzén (almacén, en árabe). Esta formación ideó y comenzó a propagar a partir de 1955 la idea de un "Sáhara marroquí". Es una formación, que agrupa a la burguesía y está instalada en los círculos del poder. Ha trasmitido sus cargos de generación a generación desde la época del rey Hassan II.

De esta manera, aunque se celebren elecciones cada cinco años, y cambien los gobiernos, ciertos puestos ocupados por el Istiqlal perduran dentro de los ministerios. En el exterior, también tienen miembros del partido en consulados y en Cámaras de comercio.

Sigue los temas que te interesan