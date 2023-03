Patxi López critica la abstención del PP: "Vox es la enmienda a la totalidad de 40 años de democracia"

La moción de censura contra Pedro Sánchez se ha reanudado este miércoles con los dos principales partidos, PSOE y PP, protagonizando duros enfrentamientos. El portavoz socialista, Patxi López, ha centrado su discurso en arremeter contra el PP por su abstención lo que ha considerado que es dar alas a los de Santiago Abascal: "Vox es la enmienda a la totalidad de 40 años de democracia".

López ha firmado una de las intervenciones más exaltadas de toda la moción, en la que ha llegado a acusar al candidato a la Presidencia, Ramón Tamames, de haber perdido el espíritu de la Transición que protagonizó. "Señor Tamames, está poniendo su nombre y su trayectoria al servicio de Vox", ha dicho.

El portavoz ha tenido más en cuenta al candidato de lo que se le tuvo ayer durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal. Pero no ha sido amable: "La extrema derecha le ha traído en volandas para desbaratar al Gobierno progresista", le ha recriminado.

Sin embargo, gran parte de las críticas proferidas por López han tenido al PP como diana. El ausente Alberto Núñez Feijóo se ha llevado gran parte de los dardos. "Su eterno viaje al centro, en el que llevan décadas, pasa por ir al extremo de las derechas", ha subrayado.

"Desde que llegó con su aura de moderado, lo que ha hecho es llevar al PP cada vez más a la extrema derecha", ha dicho. "Podrían hacer otra cosa, no esconderse, votar en contra, pero no lo harán porque el futuro de Feijóo depende de Vox, está ligado a Vox, no engañan a nadie", ha añadido.

Durante su intervención, se han escuchado numerosas apelaciones provenientes de la bancada de la derecha. Desde el grito "recuerda Paracuellos" que venía del sector de Vox cuando López hablaba de memoria democrática, al "te hicimos lehendakari" que le han dicho desde el PP cuando cuestionaba la moderación de los populares.

"Preséntenme un sólo líder del PP que tenga la altura de miras y el sentido de Estado que tuvo el PP en País Vasco", ha respondido López. En su réplica, Tamames le ha recomendado más "tranquilidad" para evitar que le dé "un infarto".

López ha dicho que esta moción son tres en una. La primera, la que ha permitido a los ciudadanos ver "que detrás de la alternativa no hay nada". La segunda, la que "ha retratado a Vox por lo que es", los del "discurso de odio que lo único que hace es esconder el miedo que se tiene al diferente".

Y, la tercera, esa que, según su opinión, aúna a Vox y PP. "Son lo mismo, defienden lo mismo y su futuro es el mismo", ha insistido López. "Son la misma derecha de siempre", ha acusado.

"Son los mismos del 'no al divorcio, pero se divorcian'; los del 'no al aborto', pero abortan; los del 'no al matrimonio homosexual', pero se casan", ha apuntado. "Son la derecha que le niega todo a los de abajo. Simplemente decirles que frente a ustedes está la izquierda orgullosa de serlo", ha añadido.

Como anécdota queda que López se ha trabado, o eso ha parecido, y ha calificado a Yolanda Díaz de "presidenta segunda", en vez de vicepresidenta segunda. Su error se produce después de que, este martes, Sánchez cediera parte de su tiempo como Gobierno para impulsar a Díaz de cara a las elecciones a las que concurrirá.

