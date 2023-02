El PSOE ataca a Feijóo por no asistir a la moción de censura: "La valentía necesaria está ausente"

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este lunes muy dura con Alberto Núñez Feijóo por la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Ha acusado al líder del PP de no ser "valiente" por no acudir al Congreso el día que se lleve a cabo dicha moción.

"No me sorprende que no acuda", ha dicho Montero, porque va en línea con esa idea "de tirar la piedra y esconder la mano, bendecir los pactos pero no salir en la foto". "Esa valentía que se le exige a los políticos para presidir este país está ausente en el señor Feijóo", ha añadido.

Santiago Abascal ha registrado este lunes su moción de censura contra Sánchez, en la que presentará a Ramón Tamames como candidato alternativo. El PP critica esta moción, se abstendrá y, según ha anunciado este lunes en Génova su portavoz de campaña, Borja Sémper, Feijóo no acudirá a la Cámara Baja como espectador.

Para María Jesús Montero esta actitud es "esconderse en su despacho de Génova" igual que hizo, según ha asegurado, en la última manifestación de Colón o cuando el PP y Vox alcanzaron un acuerdo para gobernar en Castilla y León.

Durante la rueda de prensa, todas las referencias sobre la moción de censura han ido dirigidas a Feijóo y el PP y apenas ha hecho mención de Vox o a Tamames -el partido que la presenta y el candidato para desbancar a Sánchez-.

La ministra ha pedido a los populares que reconsideren su abstención. Ha dicho que es algo "inaudito" en Europa, donde "el conjunto de la acción democrática" suele "imponer un cordón sanitario" a medidas de la ultraderecha como esta. "Va a ser llamativo en la escena internacional", ha advertido.

"Le pedimos al PP que recapacite en relación con la posición, por lo que representa. Hasta la fecha no se había atrevido a presentar con tanta claridad que no le importaría que la ultraderecha presidiera nuestro país", ha interpretado.

Es la segunda moción que hace Vox a Sánchez. En la anterior, con el PP liderado por Pablo Casado, los conservadores votaron finalmente que no. "Ha terminado adelantando a Casado por la derecha, y créanme que era difícil. Al menos Casado tuvo la dignidad de votar no al extremismo de la ultraderecha y Feijóo se muestra equidistante", ha dicho Montero.

Al margen de los ataques al PP, los socialistas encaran la moción con el máximo respeto. Venderán durante el debate su programa de país y los logros que consideran que han tenido lugar durante esta legislatura, en contraposición a una derecha que consideran sin proyectos propios.

Aunque aún no se ha decidido la forma definitiva de hacerlo, parece que será Pedro Sánchez el que participará en el debate. Así, se descartaría la idea de no participar, tal y como ERC propuso a algunos socios y se llegó a sopesar.

