Podemos se hace fuerte con ERC y Bildu en el 'sí es sí' y deja a Sánchez en manos del PP

Los dos partidos del Gobierno estuvieron pujando hasta este martes por el apoyo de los socios del Ejecutivo para reformar la Ley del sólo sí es sí. Como en un divorcio en el que hay que elegir entre uno de los progenitores, ERC y EH Bildu se decantaron por los morados.

La Junta de Portavoces del Congreso votaba que se pudiera introducir en el pleno de la semana que viene la reforma de la norma, que está desangrando a los socialistas con un goteo permanente de rebajas de condenas a violadores. Pero los independentistas catalanes y vascos se pusieron del lado de Unidas Podemos.

Esta nueva situación obliga a un reequilibrio de fuerzas en el tablero y deja al PSOE en manos del PP, pues es su única opción para aprobar la ansiada reforma. Pero además, alarga el calvario Pedro Sánchez hasta mediados de marzo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso. EFE

Aunque ninguno de los socios del Ejecutivo da por hecho que se ha roto la baraja, de momento no va a haber un acuerdo que aúne a toda la izquierda.

Según trasladan fuentes socialistas, el PSOE estuvo manteniendo hasta el final conversaciones con ERC, aunque no con Bildu, no sólo para convencerles de su propuesta, sino para que apoyaran que se abordase la reforma este mismo mes.

Para que esto fuera posible, hacía falta la unanimidad de todos los portavoces del Congreso, y fueron los de ERC y Bildu los primeros en matar los planes de los socialistas. Ambos dijeron que sólo apoyarían sus urgencias si llegaban a un acuerdo con Unidas Podemos.

Los socios trasladan que estuvieron esperando hasta el final que Irene Montero avisara de que dicho consenso se había alcanzado. "En política, una hora es una eternidad", dijo Rufián antes de que venciera el plazo. La llamada de Igualdad nunca llegó.

En la Junta de Portavoces, ERC y EH Bildu votaron que no a la propuesta del PSOE. Ya no se preguntó al resto, porque ya no había unanimidad. Pero también habrían votado en contra Unidas Podemos, Más País y el BNG, y los socialistas sólo se habrían visto secundados por PP, Vox, Cs y otros.

Fuentes de distintos partidos coinciden en remarcar que este revés al PSOE en el Congreso sienta un precedente. Los socios dejaron solos a los socialistas. Y puede ser un aviso, porque a Podemos, ERC y EH Bildu, con elecciones dentro de tres meses, puede empezar a interesarles apartarse de Sánchez para marcar perfil propio.

"Bombas de humo"

Signo de que las conversaciones están en punto muerto es que Igualdad ha vuelto a pedir este martes volver a negociar la reforma. Desde el PSOE califican estos movimientos de "bombas de humo".

"Es todo mucho más sencillo. Hay un papel que está sobre la mesa y todo el mundo conoce. Sólo hay que indicar el párrafo y la línea a cambiar o modificar", aseguran desde Ferraz. "Se puede decir exactamente en qué no se está de acuerdo para cambiarlo y llegar a un acuerdo", añaden.

Aunque la ruptura con Podemos y con sus socios obligará a los socialistas a mirar al PP, partido con el que "aún no hay contacto formal", creen que esta situación también les servirá para defenderse de cara a la galería.

"Ahora mismo somos los únicos que estamos defendiendo una ley magnífica, pero que no quiere nadie por los efectos indeseados que está provocando", aseguran desde el grupo parlamentario socialista.

A pesar de ello, no intentarán forzar la máquina para que se celebre un pleno extraordinario la semana del 28 de febrero, algo que sí se hizo en el caso de la reforma de los delitos de malversación y sedición: no quieren escenificar otro desencuentro con sus socios y esperan dar más tiempo a la negociación.

La toma en consideración, entonces, tendrá lugar el próximo 7 de marzo, a las puertas del Día Internacional de la Mujer. Con ese calendario, la aprobación de la reforma en el Congreso no se producirá hasta finales de marzo, que se extenderá en el Senado hasta abril, por lo que la herida en el Gobierno continuará sangrando hasta la campaña electoral de las autonómicas y municipales de mayo.

