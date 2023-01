El PP define a Castilla-La Mancha como una región "gasticida": "Fue la segunda con mayor gasto"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha lamentado este viernes que la comunidad autónoma se haya convertido en una región "gasticida", ya que, según un informe de la Intervención General del Estado, fue la segunda con mayor gasto hasta octubre de 2022.



Con respecto a este informe, la secretaria regional del PP ha criticado a presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien ha definido como no solo "el peor gestor de toda España", sino como "un presidente campeón del derroche".



"No dice el Partido Popular, lo recoge la Intervención General del Estado, en un informe en el que dice que en los diez primeros meses de 2022 el gasto de las comunidades autónomas se disparó hasta el 8 por ciento, y que la lista de las comunidades autónomas más derrochadoras la encabeza Castilla-La Mancha, detrás de Cantabria", ha señalado Agudo en una rueda de prensa.



En este sentido, ha hecho hincapié en que de acuerdo con dicho informe el gasto en Castilla-La Mancha se disparó un 12 por ciento en ese periodo, y ha acusado a García-Page de haber convertido a Castilla-La Mancha "en un territorio, en una región gasticida".



Agudo ha insistido en calificar a García-Page como "el peor gestor" y "el campeón del derroche", además de ser "el presidente más inflacionista", ya que Castilla-La Mancha es la región española con mayor inflación, y el presidente que peor está gestionando los fondos europeos.

Críticas a Emiliano García-Page

También ha criticado al presidente regional por no haber sabido gestionar la pandemia de covid-19, no solo en lo económico, sino en lo sanitario, así como en la recuperación tanto en el ámbito económico como en el sanitario.



De igual modo, también le ha reprochado que ha convertido a Castilla-La Mancha en "la región líder en empobrecimiento", ya que es la tercera con menor renta per cápita, la tercera en la que más impuestos se paga, la líder en inflación, la que tiene os sueldos más bajos "y sobre todo la región con los ciudadanos más pobres de toda España".

"No tiene ganas de trabajar ni de luchar"

Por último, ha recalcado que García-Page "está acabado, no tiene ganas de trabajar ni de luchar por el futuro de esta tierra", al mismo tiempo que ha opinado que "un presidente que no vale para llevar el rumbo de Castilla-La Mancha es un presidente al que hay que cambiar".



"En eso nos vamos a volcar desde el Partido Popular, para llevar a la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha a un presidente como Paco Núñez, para cambiar la forma de hacer las cosas y gestionar de la manera que se tiene que gestionar el dinero de los castellanomanchegos", ha concluido Agudo.

Sigue los temas que te interesan