España no enviará tanques Leopard a Ucrania sin consenso para no dividir a la UE como en Irak

España ha tomado la decisión de mantener un frente unido dentro de la Unión Europea (UE) respecto al suministro de los carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Alineándose de esta forma con la posición de Alemania. Sin embargo, los países del este de Europa, con Polonia a la cabeza, abogan por entregárselos a Zelenski de forma inmediata. La división en el club de los 27, como ya ocurriera durante la guerra de Irak en 2003, está servida.

Hace 20 años el enemigo a batir era Saddam Hussein. Dos décadas después, el villano es Vladimir Putin. Distintos antagonistas, pero la misma fragmentación en el seno de las instituciones europeas.

En 2003 las cosas eran muy diferentes. Para empezar, la UE estaba formada por 15 Estados miembros y Reino Unido seguía siendo uno de ellos. El más poderoso de todos, para más inri, con Tony Blair en su apogeo. En España, José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta y también gozaba de un cierto peso específico en Europa.

Habían transcurrido apenas dos años de los terribles atentados del 11 de septiembre en EEUU y George Bush buscaba aliados que le respaldaran en la guerra de Irak. Fue entonces cuando una carta suscrita por los líderes de Gran Bretaña, España, Italia, Portugal, Hungría, Dinamarca, Polonia y República Checa generó las grietas de la segmentación en Bruselas. Blair y Aznar eran los impulsores de la misiva.

Veinte años después, la guerra no está en el Golfo Pérsico si no a las puertas de Europa. Y lo que se discute no es invadir un país, si no la necesidad de suministrar más ayuda armamentística a Ucrania, que ha sido invadida por Rusia. En esta ocasión, Pedro Sánchez ha optado por defender el bloque unitario de la UE. Pero Polonia y los bálticos discrepan y defienden la necesidad de crear una "coalición más pequeña", al margen de Alemania y del resto de socios comunitarios, para suministrar los tanques Leopard 2 que consideran imprescindibles para la victoria de los ucranianos.

Este lunes España ha dejado claro que sólo se sumaría a la entrega de tanques si hay unidad total en la UE. "Es lo que desea España, que no haya temas que puedan ser divisivos porque podemos romper la unidad que es fundamental en estos momentos. Y, en segundo lugar, porque eso no sería eficaz para Ucrania", explicaba el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al término de la reunión con sus homólogos de la UE.

Las razones de España

Fuentes militares de máxima solvencia señalan a EL ESPAÑOL que nuestro país no está por la labor de enviar los carros de combate porque, si así se decidiera, no quedaría otra alternativa que debilitar a unidades propias proporcionando a Zelenski los blindados que necesita. El despliegue que ya se realiza en Polonia desde hace años mantiene allí varios de los más punteros vehículos Leopard.

Para que cada uno de los Leopard resulte operativo, harían falta 5 tripulantes que supieran manejarlo. Y para eso, si España decidiera proporcionar los blindados no le quedaría otra solución que ofrecerles el conveniente adiestramiento.

Ese adiestramiento implicaría, según las fuentes consultadas, un curso de varias semanas en alguna de las unidades acorazadas en las que se encuentran los Leopard o los simuladores del ansiado carro de combate que demandan los ucranianos.

Con lo cual, tras las últimas novedades y ante los obstáculos que todo esto supone, la posibilidad del envío de este vehículo blindado por parte de las tropas españolas se aleja cada vez más.

Albares se ha escudado además en la necesidad de "discreción" y de "reserva" para no dar ningún detalle sobre cuántos Leopard 2 podría enviar España a Ucrania si al final hay un acuerdo en la UE que incluya a Alemania. "Hemos dejado claro que tenemos que apoyar militarmente a Ucrania en todo lo que necesite, en todo momento, para salvaguardar su independencia y su soberanía", ha señalado.

"España comprende perfectamente las distintas sensibilidades nacionales, las distintas historias de cada uno de los países. Y desde luego España no va a ahondar en debates que son estériles para la defensa de Ucrania. Siempre nos van a encontrar en debates que refuercen la unidad", ha insistido el ministro.

Por otra parte, los ministros de Exteriores de los 27 han aprobado este lunes desbloquear un nuevo tramo de 500 millones de euros del presupuesto de la UE para financiar la entrega de material militar a Ucrania. Desde el estallido de la guerra, la UE ha destinado 3.600 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Paz para armar al Gobierno de Kiev.

La UE y los tanques Leopard

Sobre la cuestión de los Leopard, no ha habido ningún avance concreto en la reunión de este lunes Bruselas. La ministra de Exteriores alemana, la verde Annalena Baerbock, ha apostado por seguir ayudando a Ucrania, pero ha eludido dar más detalles. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha destacado el compromiso de Berlín de no impedir a otros Estados miembros enviar los tanques si así lo desean, según información de Juan Sanhermelando.

"Durante el Consejo hemos discutido sobre esto y es evidente -la ministra de Asuntos Exteriores ya lo había dicho antes- que Alemania no bloquea que otros países que quieran hacerlo puedan exportar sus tanques Leopard. Alemania no bloquea la exportación de tanques Leopard", ha subrayado Borrell. En tanto que fabricante, Berlín debe dar su autorización al resto de Estados miembros, algo que hasta ahora había rechazado.

El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común niega que haya "tensión" dentro de la UE por la cuestión de los carros de combate. "En la ayuda militar a Ucrania, el tema de los tanques pesados es importante, pero hay que valorar la cantidad de compromisos que salieron de Ramstein para incrementar la ayuda militar con otros muchos más medios", ha insistido.

"La única novedad que surge de estas discusiones es que, por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la UE que las tenga desea hacerlo", ha zanjado.

