Los socios de la UE presionan a Alemania para que permita enviar tanques Leopard a Ucrania

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha vuelto a dominar todos los debates de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada este lunes en Bruselas, la primera del año. Los socios europeos redoblan la presión sobre Alemania para que rectifique y desbloquee de inmediato el envío al Gobierno de Kiev de tanques pesados Leopard 2, sobre los que Berlín tiene poder de veto por ser el fabricante.

Este nuevo intento de persuadir a Alemania se produce tras el fracaso del encuentro celebrado el pasado viernes en la base militar de Ramstein. Allí, el nuevo ministro de Defensa, Boris Pistorius, rompió la unidad occidental contra el Kremlin al negarse a levantar el bloqueo a los Leopard 2. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva semanas reclamando estos carros de combate, que considera indispensables para recuperar territorio y derrotar a Moscú.

El canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha justificado hasta ahora su negativa con el argumento de que ello supondría una nueva escalada en el conflicto y podría desembocar en una guerra abierta y directa entre Rusia y la OTAN. Su ministra, la verde Annalena Baerbock, mostró un primer signo de flexibilidad este domingo al afirmar que no se opondría a que Polonia enviara a Ucrania sus Leopard.

Sin embargo, Baerbock ha eludido repetir este lunes el mismo compromiso. "Es importante que nosotros, como comunidad internacional, hagamos todo lo que podamos para ayuda a Ucrania, para que Ucrania gane y recupere el derecho a vivir en paz y libertad de nuevo", se ha limitado a señalar la jefa de la diplomacia alemana a su llegada a Bruselas.

"Alemania es una de las nacionales líderes y ser un país grande supone mucha responsabilidad. Pero en este momento no hay buenos argumentos para justificar por qué no pueden suministrarse tanques de batalla", ha dicho el ministro de Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics. "El argumento de la escalada no es válido porque Rusia sigue escalando. Para restaurar la paz en Europa debemos dar a Ucrania todo lo que sea necesario y posible, incluyendo también tanques de batalla", ha insistido.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, durante su intervención telemática en la reunión de Bruselas UE

"Alemania es un motor de Europa, el mayor socio de la UE y eso crea una responsabilidad particular", coincide el jefe de la diplomacia de Estonia, Urmas Reinsalu. "Rusia se está preparado para una contraofensiva de largo alcance y debemos dar a los ucranianos un escudo, pero también una espada para liberar su territorio", ha alegado Reinsalu.

Para el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielus Landsbergis, los europeos deben perder el miedo a una derrota total de Rusia. "Rusia tiene que entender, cuanto antes mejor, que esta guerra acabará mal para ella, que no habrá una salida negociada, no habrá una división de Europa. Rusia perderá", sostiene Landsbergis. ¿Le frustra el bloqueo de Alemania a los Leopard 2? "Me gustaría no tener que esperar ningún día más para que los tanques sean entregados", ha respondido.

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, ha dicho que Ucrania necesitaría alrededor de 300 tanques para imponerse a Rusia. Si los aliados occidentales no le proporcionan esa ayuda, Vladímir Putin ganará y no se detendrá hasta lograr el control de toda Ucrania, asegura Asselborn.

"No nos quedaremos mirando pasivamente mientras Ucrania se desangra hasta la muerte", ha dicho este lunes el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. Si Alemania no da su consentimiento para enviar los Leopard, Polonia construirá una "coalición más pequeña" de países que estén dispuestos a enviar a Kiev tanques pesados y otros equipos.

El jefe de la diplomacia finlandesa, Pekka Haavisto, todavía espera que Alemania participe en la coalición de países para enviar tanques pesados a Ucrania. "Nosotros tenemos algunos de estos tanques Leopard y ya hemos dicho que formaremos parte del paquete. Puede ser entrenamiento de los conductores o del personal de servicio, pueden ser piezas de repuesto, pueden ser un par de tanques, pero tenemos que ver cómo se forma el paquete", ha señalado.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha eludido hablar en concreto de los tanques Leopard 2, pero ha defendido "darle los medios a Ucrania" para que "pueda defender su libertad, su independencia y su integridad territorial" y para que "la paz regrese lo antes posible a ese país". El otro gran objetivo debe ser mantener "la unidad de todos los europeos", ya que a su juicio "es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a este enorme desafío que nos plantea la guerra de agresión de Vladimir Putin".

Josep Borrell, durante la reunión de ministros de Exteriores de la UE de este lunes en Bruselas UE

Para el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, hay que dejar espacio a Alemania para que tome sus decisiones sobre los Leopard. "He dicho varias veces que en mi opinión personal este tipo de armas deberían suministrarse al Ejército ucraniano, pero es una decisión de los Estados miembros y estamos aquí para discutirlo", ha señalado.

Borrell ha anunciado la aprobación de un nuevo tramo de 500 millones de euros del presupuesto de la UE (en concreto, de la Facilidad Europea para la Paz) para financiar la entrega de armas a Ucrania. Desde el estallido de la guerra, la UE ya ha desbloqueado un total de 3.600 millones de ayuda militar. Los ministros de Exteriores preparan además el décimo paquete de sanciones contra Moscú, que pretenden aprobar antes de que se cumpla el primer año de guerra.

La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, pide no concentrar todo el debate en la cuestión de los Leopard. "Si queremos ayudar a Ucrania, sería muy importante no hablar únicamente de los tanques. Hoy las necesidades de Ucrania son esencialmente de defensa aérea, municiones y mantenimiento del material que les hemos entregado. Hay que ayudar a Ucrania en este esfuerzo ahora y reflexionar para el futuro sobre otras necesidades", ha dicho.

