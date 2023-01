La líder de Podemos Aragón contra la ley del 'sí es sí': su aplicación es "dolorosa y una tragedia"

La líder de Podemos Aragón y candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma por esta formación, Maru Díaz, ha reconocido que la aplicación de la ley de solo sí es sí "está siendo dolorosa" y una "tragedia", aunque "ni la vocación de la ley, ni del legislador era que pasara lo que está pasando".

"Hay muchas mujeres que están viendo como sus agresores sexuales o como las personas que han abusado de ellas se ven beneficiadas de una ley que no tenía esa vocación", ha dicho en una entrevista en el programa La Rebotica de Radio Zaragoza, que ha recogido Europa Press.

Según ha esgrimido, no modificar ahora la ley "no es una cuestión de soberbia, sino de legislación" puesto que, aunque se cambiara, los reos ya se podrían acoger a la ley más favorable "y por tanto no tendríamos margen de maniobra".

Díaz ha remarcado que esta ley posee "muchas otras partes muy positivas, que se irán viendo con el paso de los años, pero ha quedado todo muy enturbiado por esas reducciones de penas que creo que no tendría que haber tenido lugar".

