Zapatero, contra Carmen Calvo en la Ley Trans: "No he visto ningún argumento que me convenza"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha vuelto a posicionar con la tesis mayoritaria en su partido, el PSOE, respecto a la Ley Trans. Y con ello ha respondido a las críticas vertidas por la ex vicepresidenta Carmen Calvo. "No acabo de entender algunas de las cosas que he oído", ha asegurado, a lo que ha añadido que "no hay un solo argumento que me haya producido preocupación o me convenza".

A lo que se refiere Zapatero es que el sector feminista clásico del PSOE, liderado por Carmen Calvo, insiste en oponerse a la libre autodeterminación de género que prevé la Ley Trans tal y como ha sido redactada por el Ministerio de Igualdad. La opinión de Calvo es que, de aprobarse así, contribuirá al borrado de las mujeres.

La propia Carmen Calvo, en una entrevista este lunes, atacó a Zapatero diciendo que él expone su pensamiento al respecto "de una manera un poco simple". Ahora le ha tocado a él responder. "La he escuchado con respeto", ha reconocido en una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta. "Dentro de un año o dos, esta ley se habrá aprobado y no habrá provocado ningún daño al movimiento feminista", ha añadido.

Aunque la entrevista estaba programada con el objetivo de conmemorar el 40º aniversario de la victoria electoral de Felipe González, donde Zapatero ha recordado que entonces tenía 22 años y era un militante más, pronto ha virado hacia cuestiones de más actualidad.

Además de la Ley Trans, el expresidente también ha querido elogiar al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez por su forma de gestionar la crisis derivada de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Y ha dicho que la Unión Europea ha cambiado la forma de actuar respecto a la recesión que le tocó gestionar a él, la de 2008.

"Europa se equivocó y ahora la reacción ha sido la contraria", ha asegurado. "Ahora ha tomado nota", ha dicho, respecto a que no se promulgan normas tan austeras y se fomenta la financiación pública. En este punto ha atacado directamente las políticas fiscales del Partido Popular, como las de deflactar impuestos o eliminar el Impuesto de Patrimonio.

"Todas esas alegrías de bajadas de impuestos no funcionan", ha comentado. "Se ha visto en Reino Unido. El problema, para el Brexit, eran los otros, Europa o los inmigrantes. En cuanto se han puesto a hacer una alternativa nacionalista y populista se les ha caído el castillo. Algunas derechas se equivocan en el análisis y la respuesta", ha asegurado.

"Después de lo de Gran Bretaña, Alberto Núñez Feijóo tiene un problema", ha opinado. "Mi vaticinio es que volverá a gobernar Pedro Sánchez" porque, asegura, "tiene más argumentos en un debate, por los ERTE, el apoyo a los autónomos, la subida del SMI, mejor tasa de empleo que cuando entró, las leyes progresistas, que cuenta en Europa...".

Y en ese contexto, Zapatero ha recordado que el PSOE sí apoyó al Ejecutivo de Rajoy cuando los socialistas estaban en la oposición, en cuestiones como la lucha antiterrorista o la aplicación del artículo 155 de la Constitución para Cataluña. No ve lo mismo ahora. "Hay situaciones difíciles en las que hay que demostrar que tu país te importa más allá de que tu partido esté en el Gobierno o la oposición", ha zanjado.

