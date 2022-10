Diputados de Vox llegan tarde al Congreso e interrumpen a Sánchez por retrasarse en el 12-O

Los 52 diputados de Vox han interrumpido este jueves el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecía en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar las medidas anticrisis. Llegaron a las 9.04 horas, coordinados, en respuesta a lo ocurrido en el desfile militar del 12 de octubre.

Al inicio del acto en el Día de la Hispanidad el rey Felipe VI, acompañado de la reina Letizia y la infanta Sofía, tuvo que esperar en el coche porque Sánchez aún no había llegado. El presidente justificó su retraso asegurando que abandonó Moncloa a la hora que le habían indicado.

"He salido a menos cuarto, cuando me han dicho", explicó a los periodistas durante la posterior recepción en el Palacio Real. El retraso no le libró de los pitos, abucheos e incluso insultos de parte de los asistentes al desfile.

Los diputados de Vox han obligado a Sánchez a interrumpir su discurso y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que llamar al orden y pedir silencio: "Señorías, ocupen sus escaños con rapidez y les ruego silencio para poder continuar con la comparecencia", ha señalado. Sánchez, por su parte, no hizo reproche alguno.

