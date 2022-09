Moreno tiende la mano a la oposición para llegar a acuerdos ante el escenario de "incertidumbres"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, arranca el curso político tendiendo la mano a la oposición para llegar a acuerdos ante el escenario de "incertidumbres".

Se reunirá el próximo jueves con los diferentes partidos andaluces en el Palacio de San Telmo. La primera cita será a las 9,00 horas con el PSOE, según ha anunciado el presidente en rueda de prensa este lunes tras la Junta Directiva Regional del partido.

Bajo la premisa de que "solo compartiendo se puede acertar en las propuestas", Moreno espera que los portavoces de los diferentes partidos acudan a estos encuentros.

Moreno se ha mostrado preocupado por la incertidumbre, ya que "no hay ni un sólo ciudadano que sea capaz de prever qué puede suceder de aquí a las navidades en España". Ante este escenario, los inversores y el consumo "se retraen" con su consiguiente perjuicio en la "creación de empleo y el bienestar de los ciudadanos".

Ha sido muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha avisado de que si no se invierte en infraestructuras contra la sequía habrá que "cortar el agua" al sector industrial y al agrícola. Por ello, ha propuesto un calendario de inversiones y "obras tangibles", rechanzado una "batalla de competencias".

Renuncia de Loles López

Otra de las grandes novedades de esta cita ha sido la renuncia de Loles López como secretaria general del PP-A para centrarse en sus labores como consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta.

Antonio Repullo, hasta ahora coordinador general del PP-A, será quien sustituya a López como secretario general. "No me hace ilusión" o "no me genera simpatía", han sido algunas de las valoraciones de Moreno sobre la decisión de renuncia de López.

Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha manifestado que el presidente del Gobierno está tan "alejado" de la realidad que no puede ver "las gritas que ha dejado el socialismo".

"Recibe lo que siembra y ha perdido la calle a base de despreciarla", ha señalado en referencia al acto del sábado en Sevilla en el que varios ciudadanos abuchearon a Sánchez al grito de "¡fuera, fuera!" y recordando la cifra de "680 millones" del caso de los ERE.

Sobre el debate que tendrá lugar este miércoles en el Senado, ha asegurado que Sánchez se dedicará a reprochar, frente al PP que habrá "las propuestas que debería hacer el Ejecutivo".

Por último, Bendodo ha considerado que muchos de los problemas actuales de España se deben a la "soberbia" del presidente del Gobierno. A su juicio, Sánchez solo acierta cuando "rectifica" y, de esta forma, "asume propuestas" del PP.

