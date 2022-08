Feijóo no se conforma con la reunión lograda por Ayuso y exige convocar la conferencia de presidentes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez "tiempo" para tratar las medidas de ahorro energético aprobadas por el Consejo de Ministros hace ahora una semana.

El líder de los populares no se conforma con la reunión de consejeros lograda por la presidenta de la Comunidad de Madrid tras una semana de confrontación con el Ejecutivo. Quiere que los socialistas expliquen su proyecto a los verdaderos gestores (los presidentes autonómicos) y eso sólo se puede hacer en una Conferencia de Presidentes.

Así lo ha puesto de manifiesto este domingo tras una semana en la que la presidenta regional ha conseguido que el Gobierno de Pedro Sánchez rectifique tres veces en la forma de explicar las medidas de ahorro energético.

El martes nadie apoyaba a Ayuso en su particular cruzada contra Sánchez y hasta en Génova se ponían un poco de perfil y daban "vía libre" a cada autonomía. Pero, en las 48 horas que dura un fin de semana, la presidenta regional ha conseguido que el Gobierno convoque dos reuniones y se muestre ambiguo a la hora de explicar un Real Decreto que ellos mismos han aprobado.

El primer paso atrás lo representó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El viernes matizaba en una entrevista radiofónica que el límite del aire acondicionado podría variar "según la movilidad del trabajador y la zona de España en la que esté". Además, añadía que bares y restaurantes podrán limitar el uso de sus aparatos "en torno de los 25 grados".

Unas horas más tarde, la también vicepresidenta iba un paso más allá y decidía convocar una reunión técnica para explicar a las regiones sus dudas sobre el proyecto. La decisión repercutía a todas las autonomías, pero Isabel Díaz Ayuso la interpretaba como un "paso atrás" del Gobierno socialista que cedía ante su "Madrid no se apaga".

Aun así, a la Comunidad de Madrid el intento de acuerdo 'in extremis' no le parecía suficiente. Y, por ello, la consejera de Medio Ambiente remitió una carta a la ministra para que la reunión que se había convocado el martes no la liderara el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), sino Teresa Ribera.

Tras el caos provocado y el nivel de insultos del Gobierno, ahora rectifican… Improvisan una reunión técnica, sin orden del día, cuando el problema que han creado es de primer nivel político. La ministra ha de reunirse en tiempo y forma con los consejeros.https://t.co/9wIzo9Eu42 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 6, 2022

Los ministros del PSOE pusieron el grito en el cielo y aseguraron que la reunión sólo era para "aclarar dudas" y que no precisaba de una cita específica con la ministra, puesto que ya se había hablado del decreto en reuniones previas.

Fue la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la que afirmó que la cita "a nivel político" ya se había producido. La misma ministra que, finalmente, se reunirá este lunes con las comunidades autónomas.

Y es que, la postura del PSOE ha cambiado tanto que ha anulado la primera reunión que se había convocado el martes (horas antes de la puesta en marcha del decreto) para cerrar una nueva Conferencia Sectorial de Comercio y Turismo el lunes. A esta, sí acudirán las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto.

El pulso de Ayuso a Sánchez ha resultado beneficioso para la líder del PP madrileño que ve en las acciones de Sánchez la clara confirmación de que ella "tenía razón". Una afirmación que han hecho suya desde la cúpula de Génova.

Alberto Núñez Feijóo, que se había mostrado bastante más prudente durante la semana, ha salido este domingo ante los medios para pedirle a Sánchez ir un paso más allá y convocar la Conferencia de Presidentes.

Para qué sirve

Convocada ya la reunión, el Gobierno regional y nacional no se ponen de acuerdo en cuáles serán sus implicaciones.

Desde el PSOE insisten en que esta cita no está enfocada a modificar nada de lo estipulado en el Real Decreto que, hay que recordar, ya se aprobó en el Consejo de Ministros de la pasada semana.

En la carta que se ha enviado a las autonomías, la ministra Teresa Ribera insiste en que esta cita solamente servirá para "reafirmar" de forma solidaria el compromiso de ahorro "de un 7% de consumo energético adquirido por España ante la UE".

Desde el Gobierno añaden que la cita tratará de clarificar la norma, que "está para cumplirse", y garantizar la correcta aplicación por parte de las Administraciones públicas, que deben ser "ejemplo" para el sector privado y las familias. "La conferencia busca la confianza suficiente de los consejeros para que el decreto se pueda cumplir".

Pero la percepción que tiene Madrid de la reunión no es esa. La Consejera de Medio Ambiente de la Comunidad, Paloma Martín, se ha mostrado "satisfecha" de que el Gobierno de España haya atendido a la "petición de la Comunidad de Madrid".

En declaraciones a EL ESPAÑOL, ha explicado que Madrid acude con el deseo de que la reunión sea productiva y "esté abierta a las aportaciones que hagamos entre todos".

Sea como fuere, y aunque la reunión entre las ministras de Sánchez y todos los consejeros quede en nada y no se concreten modificaciones al Real Decreto, Ayuso y Feijóo han conseguido 'arrastrar' a Sánchez: tiene en su tejado convocar, o no, la Conferencia de Presidentes.

Aquel "Madrid no se apaga" del lunes a última hora se ha convertido en un flujo informativo constante que parece que sólo se apagará si el Partido Popular sale contento de la reunión. Los populares quieren ver colmadas sus aspiraciones de reunir a todos presidentes autonómicos y el Gobierno para tratar un plan de eficiencia energética a largo plazo.

