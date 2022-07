Aznar, contra Sánchez: "Pacta la Memoria con terroristas y luego se abraza a las fragatas"

José María Aznar ha corrido siete kilómetros esta mañana por la península de La Magdalena, Santander. Se halla entregado a la poesía. Dice, como el libro de su mesilla, que "el color del mundo es el de las almas en sosiego". "Y yo soy un alma en sosiego", se ha presentado. Después ha esbozado una sonrisa consciente de que tal atributo era difícilmente detectable.

Porque España, "la casa", "está muy desordenada". La nueva Ley de Memoria, a ojos del expresidente, va a causar un gran "daño institucional": "Está hecha y pactada con terroristas (...) Luego uno se puede abrazar a las fragatas que quiera". Y ese uno es el Sánchez anfitrión de la OTAN. Por si hubiera quedado alguna duda, el propio Aznar ha especificado: "Se lo digo al Gobierno". José María García habría ido más directo: "Abrazafragatas".

Ese ha sido el momento más contundente de su conferencia en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, que cumplen noventa años y han reunido, como plato fuerte, a todos los expresidentes del Gobierno.

Tan encendido estaba Aznar con este asunto que se ha dirigido al público para preguntar: "¿Mi antecesor en el cargo ha dicho algo al respecto?". Se ha escuchado un "¡no, no!". Pero Felipe González sí lo había dicho, aunque en una conversación informal con los periodistas antes de entrar al paraninfo: "Todavía no conozco el proyecto de ley, pero no me gusta como suena".

"Han pactado investigar 'los crímenes del franquismo hasta 1983'. ¡Pero si ellos ya estaban en el Gobierno! Es un disparate. Sinceramente, es un disparate". Y Aznar, que gusta del escenario, se ha llevado, literalmente, las manos a la cabeza.

"No se puede pactar con aquellos que quieren acabar con el sistema. No puede haber dos lealtades. O se es leal a la Constitución o se es leal a Bildu. La casa está muy en desorden", ha concluido al respecto.

