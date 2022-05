Feijóo promete a Von der Leyen que asumirá todos los compromisos de Sánchez con la UE

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido con Ursula von der Leyen a cumplir "todos los hitos que haya negociado el Gobierno de España" para la recepción de los Fondos Next Generation, "aunque Pedro Sánchez no nos informe de nada".

La cita se centró "en los temas económicos de España", una preocupación grave del PP y de Bruselas, ya que nuestro país no recuperará el nivel de crecimiento prepandemia hasta finales de 2023, "con dos años de retraso sobre la media de la eurozona".

De hecho, las fuentes de la Comisión Europea destacaron que Bruselas "será estricta en el cumplimiento y el ritmo de los compromisos adquiridos" antes de entregar un nuevo paquete de ayudas.

Era el primer encuentro de Feijóo con la presidenta del ejecutivo comunitario desde que lidera el Partido Popular, y en la cita estaba acompañado por su secretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons. El presidente del Partido Popular culminaba así las grandes reuniones bilaterales en este martes, durante el congreso del Partido Popular Europeo (EPP), en su cita "más larga", con la presidenta de la Comisión Europea.

"Los hitos los han negociado la Comisión y el Gobierno de Sánchez, no entramos en su contenido", explican fuentes cercanas a Feijóo. "Pero como país y como partido de Estado, defendemos que España y Europa deben cumplir: nuestro país con los compromisos de su Gobierno, y la Comisión con el tercer paquete de fondos, que necesitamos cuanto antes".

Feijóo se citaba con Von der Leyen no como militante del EPP, sino en una reunión "de carácter institucional". De ahí que no haya trascendido el verdadero contenido de la bilateral, es decir, la coincidencia de opiniones entre Feijóo y la presidenta del ejecutivo europeo, afiliada a la CDU, el partido hermano del PP en Alemania.

El nuevo presidente de los populares europeos, su colega Manfred Weber, no tiene reparos en poner criticar firmemente "el modo en el que Pedro Sánchez está gastando los fondos europeos". Pero fuentes de la Comisión han evitado dar más detalles de las opiniones de la presidenta.

Eso sí, ambos hablaron "de la sostenibilidad de la deuda, del déficit público, de la suspensión de las reglas fiscales, de la inflación disparada en España y de que nuestro país necesita esos fondos tanto como el que más porque estamos en el furgón de cola de la recuperación", explicaban fuentes cercanas a Feijóo.

Por ese mismo motivo, el presidente del PP quería establecer formalmente ante Von der Leyen a "cumplir todos los compromisos a los que llegue el Gobierno de España".

Feijóo cumplirá... a su manera

Ésa ha sido la clave de la reunión. Que Feijóo no renegociará los hitos que España debe cumplir para seguir recibiendo los fondos Next Generation EU. "No vamos a cambiar las reglas del juego", insistían las fuentes. "En este momento, lo importante es que la Comisión Europea sepa que la alternativa de Gobierno no va a ponerle más problemas a España en su recuperación, sino soluciones".

Lo que no prometía Feijóo a la presidenta Von der Leyen es que el PP vaya a votar a favor de las reformas concretas que lleve Sánchez al Congreso. "No nos informan de nada, y al menos la principal partido de la oposición se le debería tener en cuenta", apuntaba el líder popular.

Es decir, que los hitos no se renegociarán si los populares llegan al Gobierno tras las próximas elecciones, "pero el contenido no será el mismo que el que habría llevado Sánchez".

Feijóo no ha querido entrar en más detalles sobre qué reformas cambiaría. Eso sí, las fuentes de su entorno han dejado entrever que la "sostenibilidad de la reforma de pensiones" que ponía en duda el comisario económico, Paolo Gentiloni, es una de las preocupaciones tanto en Bruselas como en la calle Génova.

El presidente del PP lamentó el retraso en la ejecución de los fondos que acumulan ya un retraso de dos años y espera que el Gobierno cumpla porque España necesita esos fondos y "esos hitos nos vinculan".

