Abascal acusa a Sánchez de "criminalizar" la testosterona: "Me produce experiencias placenteras"

El debate sobre la testosterona se ha colado en el pleno del Congreso sobre el espionaje político con el rifirrafe entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, después de que éste último haya criticado que el jefe del Ejecutivo "criminalice una hormona" que a él le produce "experiencias placenteras".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas en el pleno que debatía el espionaje político mediante la herramienta Pegasus al preguntar a Sánchez "qué tipo de trauma tiene con la testosterona".

"Es la segunda vez que me dice que he hecho un alarde de testosterona", ha señalado Abascal en su réplica al presidente del Gobierno, con quien ha dicho que tiene en común que se irritan mutuamente, aunque, a veces, Sánchez le produce "ternura", lo que ha provocado las risas del jefe del Ejecutivo.

Entre risas y aplausos de sus compañeros de bancada, ha acusado a Sánchez de "criminalizar una hormona" y le ha asegurado que él ha tenido "experiencias muy placenteras" con la testosterona.

"Lo que sí le aseguro es que disminuye con la edad", ha afirmado el presidente de Vox, que ha pedido a Sánchez que diga si volverá a presentarse a las elecciones.

No obstante, ha concluido que intuye que no lo hará y, continuando con la broma, ha precisado que no cree que sea por "un problema de testosterona", con lo que ha vuelto a llevarse el aplauso del resto de diputados de su grupo.

"Este es un gobierno social y ejemplar, señoría y, efectivamente, vamos a continuar durante unos cuantos años más y, sin duda alguna, ese va a ser el éxito de España y el gran fracaso de ustedes", se ha limitado a responder Sánchez.

No lo ha hecho a la afirmación de Abascal sobre que el único miembro de un partido que ha sacado un arma en el hemiciclo ha sido el socialista Indalecio Prieto.

El dirigente de Vox respondía así a las acusaciones de este miércoles de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre "¿qué se puede esperar de una formación política que, en el día en el que estamos llorando consternados una terrible matanza de niños en Estados Unidos, propone repartir armas a los ciudadanos?".

Y, tras señalar que los socialistas "tienen la lengua larga y la piel muy fina", les ha aconsejado que "eviten traer debates tan lejanos en los que pueden acabar mal".

En el debate de hoy, también se han colado las palabras del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, a una procuradora del PSOE, con discapacidad, y a quien dijo que le respondería "como si fuera una persona como todas las demás".

Ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha aludido a esa afirmación del dirigente regional de Vox.

"Hablando de gente normal, ustedes tienen empresarios que no pagan a sus trabajadores, arquitectos que firman licencias sin permiso y abogados del Estado que no saben empadronarse y un líder que va de GEO y no ha hecho ni la mili, igual los anormales son ustedes", ha dicho Rufián.

