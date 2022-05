Meritxell Batet retirará las ofensas de una diputada de ERC que habló de "ADN Borbón" y "culo alquilado"

"El Rey Emérito ha sido detenido poco después de llegar a España. Se espera que, en pocos minutos, pase a disposición judicial para responder por soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Esa sería la noticia de todas las portadas si el Estado español fuera una democracia plena". Con esas palabras ha comenzado su intervención en el Congreso la diputada de ERC, Carolina Telechea.

Lo ha hecho en una interpelación al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El objetivo de los separatistas catalanes era conocer, según ha expresado la parlamentaria, "si el Gobierno piensa acabar con los privilegios de la familia real".

A partir de ahí, Telechea ha endosado un sinfín de calificativos a Juan Carlos I, tales como "abusivo", "corrupto y "desfalcador". Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara, ha anunciado acto seguido que borrará su intervención del Diario de Sesiones para proteger a la institución monárquica.

A juicio de la diputada independentista, "el Gobierno y Felipe VI han visto cómo un rey abusivo, mentiroso, desfalcador y corrupto se ha saltado todas las normas". Ha comparado la visita del Emérito a Galicia con la película de Bienvenido, Mr. Marshall y ha empleado el término "frivolidad" para encapsular su presencia en España.

"¡Se ha reído en la cara de su propio hijo!", ha clamado Telechea. El hecho de que Juan Carlos I "no diera explicaciones" es, según Esquerra Republicana, la prueba incontestable de que se está produciendo "una operación Moncloa-Zarzuela" para "blanquearle".

Pero la parlamentaria ha ido más allá. Se ha referido al "ADN corrupto de los Borbones": "Ya Isabel II cobró comisiones ferroviarias en favor de su amante. Alfonso XIII, con Primo de Rivera, escondía en una caja B las pérdidas por la nacionalización de las estructuras ferroviarias. La historia se repite con Juan Carlos I y Corinna".

También ha aprovechado para meter en la ecuación a sus compañeros que dieron el golpe, a los "presos políticos": "Mientras el Borbón se pasea con absoluta impunidad, nuestras compañeras exiliadas no pueden volver a casa".

"No se trata de ser monárquico o republicano, sino de ser demócrata. Defender la monarquía no debería significar amparar la corrupción", ha concluido Telechea. Al tratarse de una pregunta al Gobierno, ya que se dirigía a Félix Bolaños, ha añadido una coletilla: "El PSOE se ha dejado secuestrar por las derechas españolas. Quien trabaja a las órdenes de otro no puede disponer de sí mismo (...) El Estado es la cloaca".

En catalán, ha empleado el refrán qui té el cul llogat no seu quan vol: "Quien tiene el culo alquilado no se sienta cuando quiere".

Responden Batet y Bolaños

Meritxell Batet ha dejado terminar a Telechea su intervención, pero luego ha tomado la palabra para comunicarle lo siguiente: "Tengo que recordarle que cuando se dirige a instituciones constitucionales lo tiene que hacer con el debido respeto parlamentario, por el decoro de la Cámara, pero también por el respeto de la institucionalidad de este país, porque es la institucionalidad democrática que todos nos hemos dado. Así es que retiraremos del Diario de Sesiones aquellas cuestiones que afecten a la institución a la que usted se ha referido".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha comenzado: "Tenemos que diferenciar entre la institución y los comportamientos personales. Hemos conocido comportamientos personales del Emérito que han merecido la crítica del Gobierno".

Bolaños ha revelado que el Ejecutivo sigue deseando que Juan Carlos I, en alguno de sus regresos, dé "esas explicaciones que se merecen los españoles": "El Gobierno está encargado de reforzar la transparencia, la ejemplaridad y la rendición de cuentas de la Casa Real".

"Lamento sus palabras alejadas de la realidad. Por primera vez, tras el Real Decreto que aprobamos, se van a auditar las cuentas de la Casa Real. Va a existir la obligación de publicidad activa de determinados documentos. Seguiremos perseverando para que la monarquía sea ejemplar".

