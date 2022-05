El Gobierno paga con fondos UE una lámpara del Teatro Lírico y traductores para la web de El Prado

Los proyectos del Ejecutivo incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incluyen algunos programas sorprendentes. Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, la instalación de la lámpara central del Teatro Lírico de la Zarzuela y la contratación de un servicio de traductores para la web del Museo del Parado son inversiones estratégicas.

Según la documentación oficial publicada por el BOE y el Ministerio de Cultura y Deporte, la "Adquisición de máquina y armario de maniobra eléctrica y control para el control de la luminaria central del patio de butacas del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela" forma parte de las inversiones adjudicables y adjudicadas al citado PRTR.

Fuentes de la oposición consultadas por este periódico se preguntan si no "se debería cubrir con gasto ordinario" este tipo de programas. "No tiene sentido cargarlo a los fondos europeos de recuperación, ya que no generan crecimiento ni empleo estable", añaden.

De hecho, el Gobierno sacó ya el 8 de marzo pasado el pliego de prescripciones técnicas con número de referencia MSA210209 [consulte el documento en PDF].

Según el documento -firmado por Daniel Bianco, director del Teatro-, el presupuesto base es de 71.238,75 euros (IVA incluido) y comprende el suministro de los materiales; el desmontaje y retirada de elementos del mecanismo instalado en la actualidad; la instalación del cableado necesario desde el armario de maniobra y control hasta la posición de máxima extensión de la luminaria; la conexión a la acometida proporcionada; y la puesta en marcha del sistema.

Además, el adjudicatario deberá proporcionar los manuales de uso del fabricante "en español"; las instrucciones de funcionamiento "en español"; las certificaciones del conjunto "en español"; y un documento técnico justificativo de propuesta de mantenimiento.

Finalmente, se obliga a "formar, mediante un curso, al personal designado" por el Teatro "antes de su puesta en servicio"; y deberá "facilitar asistencia telefónica y online a partir de la puesta en servicio".

Un servicio de traductores

Un mes antes, el 14 de febrero, el Ministerio que dirige Miquel Iceta también publicaba otra licitación a cargo de los fondos europeos de recuperación. En este caso, el beneficiado es el Museo Nacional del Prado. El objeto del contrato, dotado con 41.322,32 euros, es la prestación del servicio de traducción del español al inglés de los textos explicativos de obras de arte que se consultan en el canal Colección de la página web del Museo Nacional del Prado.

Según la documentación oficial, a la que ha accedido este diario, este proyecto se enmarca dentro del programa C.24 I3 para la Digitalización e impulso de los grandes

servicios culturales. Está incluido en el Proyecto Campus Prado, Digital y Formación, que forma parte del eje Prado Digital y dentro de la Actividad Biblioteca Digital [consulte el documento en PDF].

'La Anunciación' de Fra Angelico, en la web de El Prado. E.E.

El pliego -firmado por María Luisa Cuenca García, jefa del Área de Biblioteca, Documentación y Archivo del Museo- es tan detallado que describe incluso el método de envío de los textos por parte del Servicio de Documentación del Museo.

El documento explica que se remitirán "por correo electrónico en envíos periódicos, en formato Word o Excel". Y que "cada texto irá precedido del número de catálogo y del título de la obra de arte con la que se corresponde".

Si el adjudicatario acabara siendo una empresa, "ésta nombrará a un coordinador o responsable del proyecto". Y el traductor "devolverá las traducciones a la misma dirección de correo electrónico de donde las haya recibido".

Siempre con la prevención de que "los documentos generados con las traducciones serán en formato digital y no se admitirán en formato papel", por supuesto. Para cumplir también con "la finalidad de reducir el impacto ambiental producido por el consumo de papel".

En este caso, la convocatoria tiene el número 21AS0251 dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público. "¿También traducciones?", comenta sorprendido un especialista económico del PP, en licitaciones de la Administración Pública. "¿Y el presupuesto ordinario?".

Las Marismillas

Pero que el presidente del Gobierno reforme la casa donde pasa sus vacaciones, el Palacio de Las Marismillas (Doñana), también es una inversión para la recuperación, la transformación y la resiliencia de la economía española. Así lo admite Moncloa en respuesta parlamentaria a preguntas del PP y de Vox.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, con el Palacio de Doñana de fondo.

Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobado por la Comisión Europea en abril de 2021, España invertirá 6.820 millones de euros en un Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana para "el impulso de la eficiencia energética y aumento de parque de vivienda social en alquiler".

La inversión está alineada con las recomendaciones publicadas este mismo lunes por la Comisión Europea... el mismo día en que EL ESPAÑOL publicaba que parte de ese dinero se ha ido a la rehabilitación de las Marismillas, la residencia oficial donde el presidente pasa sus vacaciones.

Entre las actuaciones destaca la instalación fotovoltaica, para la cual Parques Nacionales "administró 376.000 euros de los fondos europeos" Next Generation.

Moncloa admite, de hecho, que "la totalidad del importe de la rehabilitación del Palacio de Las Marismillas procede de los fondos Next Generation EU", aprovechando "la oportunidad surgida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

