Juanma Moreno omite a Cs para acabar de absorberlo y acercarse a "la mayoría amplia" que pide Feijóo

La batalla por los votantes de centro en Andalucía está servida. Tanto el presidente de la Junta y candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, como el del PSOE, Juan Espadas, quieren pescar el máximo de votos en lo que fue el caladero de Ciudadanos. Ese nicho que Albert Rivera tanto presumió de haber conquistado.

Hace unas semanas Espadas hizo un llamamiento directo a los votantes desencantados de la formación naranja que "quieran parar a la ultraderecha". Moreno directamente omite en su discurso a los que han sido sus socios en estos casi 42 meses, capitaneados por Juan Marín.

Quiere gobernar solo con una mayoría amplia sin necesidad de pactar con nadie y en un gobierno monocolor. Es también el objetivo del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que lo ve a su vez como un paso más hacia la Moncloa. Y es el modelo que ha utilizado Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y que podría repetir en 2023.

Moreno, incluso, acaricia la idea de la repetición electoral si no logra su objetivo y se vulneran sus líneas rojas, refiriéndose en este caso a Vox. A los de Santiago Abascal tampoco los menciona y quiere distanciarse al máximo.

La semana pasada el presidente andaluz presidió un acto con sus seis consejeros para vender la gestión de su Gobierno. Habló de los logros en los departamentos de los suyos, pero también de Educación, Empleo o Igualdad, en manos de Ciudadanos, sin mencionar al partido. Sólo a Javier Imbroda, fallecido recientemente. Hizo balance de los éxitos, pero se los apuntó todos a los populares.

Sin embargo, desde el PP andaluz lo ven natural. En campaña electoral "cada uno vende su moto y cada uno juega su papel", señalan a EL ESPAÑOL fuentes de su entorno. Obviamente, no va a elogiar a otro partido que no sea el suyo y se ha cumplido lo que suele ocurrir en estos casos: el pez grande se ha comido al chico o, más bien, pretende absorberlo del todo.

"Encapsular a Andalucía"

La relación de ambos partidos en su gobierno de coalición ha sido modélica, ni una voz más alta que otra y aguantaron estoicamente tras el tsunami político que supuso la moción de Murcia. ¿El fin? "Encapsular a Andalucía".

Tanto Moreno como Juan Marín presumen de que en el Consejo de Gobierno no se distingue entre unos consejeros de un color y otro. De hecho, el presidente disolvió el Parlamento, pero no los cesó. Siguen viéndose cada martes y en el equipo del PP no se descarta la integración, en caso de poder formar gobierno, de exconsejeros naranjas. También se pensó en la idea de ir juntos a las elecciones.

Ayer Marín lo consideró "una deslealtad" que no le extraña porque son "los mejores". Aunque a reglón seguido dijo que esto no iba a enturbiar su relación con Juanma Moreno porque son "amigos" y "en campaña electoral se dicen muchas cosas".

La mayoría de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo aprovechó ayer su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP para dejar claro que él "nunca" va a "renunciar a una mayoría amplia". Consciente de que lo suyo -cuatro mayorías absolutas- es un milagro, considera que hay que intentar llegar a lo máximo que se pueda en Andalucía.

En las pasadas elecciones más de 400.000 votantes se quedaron en casa y la veintena de escaños de Ciudadanos está en el aire. Ahora pueden ser clave para alcanzar esa ansiada mayoría.

Aunque Marín confía en darle la vuelta a las encuestas, la última elaborada por SocioMétrica para este periódico le vaticina el 3,9% de los votos, entre cero y dos escaños de aquellos 21, un botín que todos quieren conquistar.

En cambio, en esta misma jornada, el coordinador general del PP y jefe de la campaña del PP en Andalucía, Elías Bendodo, y hombre clave en el funcionamiento de este gobierno del cambio y de coalición, sí lo reconoció. Dijo que "la vocación" del su partido es formar un Gobierno "fuerte" como el de coalición con Cs o en solitario.

Ayer no lo dijo, pero sí muchas veces durante toda la legislatura: "Lo que funciona no hay que tocarlo". El próximo 19 de junio hablarán las urnas.

Sigue los temas que te interesan