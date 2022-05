El PP y Cs acusan a los separatistas de usar Pegasus para hacerse las víctimas en la UE

Los diputados independentistas catalanes y vascos han aprovechado el debate celebrado este miércoles en la Eurocámara sobre el sofware de espionaje Pegasus para arremeter en tromba contra los servicios de inteligencia de España, a los que atribuyen prácticas antidemocráticas contra su actividad política. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han contraatacado acusando a los secesionistas de instrumentalizar el caso Pegasus para hacerse las víctimas en la Unión Europea. Por su parte, el PSOE ha pedido prudencia y esperar a los resultados de las investigaciones en marcha sobre los casos de espionaje.

El pleno del Parlamento Europeo ha abordado el caso Pegasus a petición del grupo de los Verdes, al que pertenece Esquerra Republicana de Cataluña. El debate se introdujo en la agenda la semana pasada tras el estallido del denominado Catalangate, el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos. En aquel momento todavía no se conocía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados con Pegasus.

El debate lo ha abierto el comisario de Presupuestos, el austriaco Johannes Hahn, que ha expresado su "condena enérgica a cualquier acceso ilegal a las comunicaciones interpersonales". No obstante, Hahn ha dicho que la responsabilidad de investigar los casos de espionaje corresponde a los Estados miembros y no a Bruselas."La Comisión espera que las autoridades nacionales examinen exhaustivamente estas alegaciones y que restauren la confianza de los ciudadanos", ha señalado, sin mencionar en ningún momento ningún caso concreto.

El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, durante el debate sobre Pegasus Parlamento Europeo

"Yo he sido uno de los 65 independentistas catalanes víctimas de Pegasus. Muy probablemente hemos sido espiados por los servicios secretos españoles", ha asegurado en el pleno el eurodiputado de ERC, Jordi Solé. Solé sostiene que el anuncio de que también Sánchez y Robles han sido espiados responde a un intento de "normalizar o diluir el escándalo Catalangate". "No debemos tolerar el espionaje político en la UE. No hay espiados de primera y de segunda, no hay Gobierno espias menos malos que otros", ha insistido. ERC reclama a Comisión Europea que exija explicaciones a España.

Por su parte, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha afirmado que el Catalangate "es el mayor caso de espionaje documentado a día de hoy". "Pegasus se utiliza sin control por regímenes autoritarios y también por democracias, que espían a periodistas, abogados, disidentes políticos y ciudadanos ordinarios. La amenaza es muy grave. Pegasus y la democracia no son compatibles", ha señalado.

"Es especialmente grave que un Estado miembro como España espíe ilegítimamente a cargos políticos electos, enre ellos miembros de este Parlamento, vulnerando su intimidad y el derecho a ejercer su mandato sin presiones externos", ha dicho el eurodiputado de Bildu, Pernando Barrena.

"Lo mínimo que cabe esperar de los servicios de inteligencia de un país, siempre bajo amparo judicial, es que investiguen a aquellos que prometen repetir delitos contra la democracia y el Estado de derecho. Si el Estado es atacado, el Estado debe defenderse", ha replicado la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat. A su juicio, los secesionistas utilizan el Catalangate para promover un "victimismo fraudulento" y "otra ofensiva contra el Estado".

El eurodiputado de Bildu, Pernando Barrena, durante el debate sobre Pegasus Parlamento Europeo

La portavoz del PP ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por aceptar este "chantaje" de los secesionistas "por miedo a perder el poder". "El Gobierno socialista de España no debería mantenerlos como socios ni compartir con ellos información secreta del Estado. Sánchez no puede poner al lobo a vigilar las ovejas", ha dicho Montserrat.

Por su parte, Juan Ignacio Zoido, que era ministro del Interior cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2007, ha defendido que "las herramientas de cibervigilancia son fundamentales para proteger a nuestras fuerzas de seguridad y para que ellos nos puedan proteger a nosotros". "En España se mantiene el máximo compromiso con el Estado de derecho, por tanto el uso de las tecnologías se realiza rigurosamente, con arreglo a derecho y con supervisión judicial", ha agregado.

"A nadie debería sorprender que se hayan podido hacer algunas escuchas a personas condenadas por delitos de sedición, a personas que han repetido en numerosas ocasiones que volverían a cometer estos delitos y a personas que incluso han llegado a afirmar que conseguir una hipotética independencia vale vidas humanas. Pero a pesar de ello, hoy los secesionistas catalanes pretenden montar su habitual teatro mediático y propagandístico, un teatro con el que pretenden que Europa se olvide de sus ataques al Estado de derecho", sostiene Zoido.

“Resulta paradójico que los políticos separatistas catalanes, que derogaron la Constitución en Cataluña dando un golpe de Estado contra la democracia, denuncien sin pruebas que el Estado de Derecho se defienda. Es paradójico que quienes fueron acusados de espiar y seguir a políticos, periodistas y activistas constitucionalistas catalanes, denuncien ahora presuntos espionajes sin pruebas”, ha criticado el portavoz de Ciudadanos en el debate sobre Pegasus, Jordi Cañas.

El ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante el debate en la Eurocámara sobre Pegasus Parlamento Europeo

Por su parte, el representante del PSOE, Ibán García del Blanco, ha reprochado a Esquerra Republicana (aunque sin nombrarla) promover un debate "extemporáneo", ya que la Eurocámara acaba de constituir una comisión de investigación sobre el uso de Pegasus en la UE, que tiene por delante 12 meses de trabajo. "Lo que es muy importante que no anticipemos conclusiones", ha insisitido.

"Efectivamente no hay espiados de primera y de segunda", ha dicho Del Blanco en una nueva alusión al portavoz de ERC. "Lo que hay encima de la mesa son acusaciones muy graves que afectan a derechos fundamentales, que afectan a la propia salud del Estado de derecho en toda Europa. Y necesitamos explicaciones transparentes y pruebas concluyentes de quiénes efectivamente han sido espiados, cómo han sido espiados, cuándo han sido espiados y quién está detrás de ese espionaje", defiende el portavoz del PSOE.

La representante de Unidas Podemos, Idoia Villanueva, se ha referido en su intervención al Catalangate pero no al espionaje contra Sánchez y Robles. "Pegasus está siendo utilizado contra la democracia y contra los derechos de todos. Y Europa y la democracia deben defenderse y defender los derechos de la ciudadanía", ha afirmado Villanueva, que reclama "investigar" y "exigir responsabilidades".

