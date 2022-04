El PP presiona al Gobierno: "Decir no al plan económico de Feijóo es decir no a España"

Apenas un día después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, enviase su plan económico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se suceden las reacciones. En el seno de la organización popular, su número tres, el también consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha sido claro este sábado al asegurar que un posible rechazo a las medidas propuestas por Feijóo irían en contra de los intereses de España.

"Decir no al plan económico al plan económico de Feijóo es decir no a España", ha afirmado tras mantener un encuentro en Marbella con los principales alcaldes populares de la Costa del Sol. A juicio de Bendodo, las propuestas presentadas por el PP "no son ni de izquierdas, ni de derechas, son de sentido común", primando los intereses de los españoles frente a los del partido.

"Al Gobierno se le han acabado las excusas y debe asumir que las medidas que ha tomado por iniciativa propia hasta el momento se han demostrado insuficientes", ya que, a juicio del coordinador popular, han sido "tardías e ineficaces".

El plan económico puesto sobre la mesa por Feijóo es, para Bendodo, "fundamental para amortiguar la subida brutal de precios que está sufriendo el país", que afectan "a los bolsillos de familias, empresas y autónomos".

"Está cargado de lógica y no de ideología", ha insistido, recordando que la estrategia planteada se sustenta sobre una "necesaria bajada de impuestos" para "aliviar a las familias".

Para subrayar la situación económica del Gobierno, ha indicado que sólo en los dos primeros meses del año ha logrado recaudar 7.500 millones de euros, cuando la previsión para todo el año es de 9.000 millones. Por ello, ha defendido que parte de esta recaudación se devuelva a los españoles "que lo están pasando mal".

Al tiempo, ha exigido la reducción "inmediata" del gasto en el aparato burocrático de un Gobierno que tiene 23 ministros, el equivalente a "dos equipo de fútbol" más todo su personal adjunto, algo que la "gente no entiende". También ha reclamado que se pongan a disposición de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos los fondos europeos.

Sigue los temas que te interesan