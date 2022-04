El padre de Lobato pide a Ayuso que se disculpe: "No valen ofensas públicas y defensas privadas"

Juan Lobato, padre del secretario general del PSOE de Madrid (que ha heredado de él su nombre), ha comparecido este jueves por la tarde en la Asamblea de Vallecas para desmentir las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre su supuesta implicación en la compra de mascarillas en el Ayuntamiento que rige José Luis Martínez-Almeida.

Lobato Varela, abogado de la empresa funeraria municipal, ha negado a los medios de comunicación que autorizara una operación sobre la adquisición de material sanitario, tal y como ha publicado OKDiario, y ha exigido una disculpa pública a la presidenta madrileña. "No valen ofensas públicas y defensas privadas", ha dicho en relación a una supuesta llamada telefónica de Ayuso.

El progenitor del dirigente socialista ha calificado como "muy graves" las palabras de la presidenta regional, bien por desconocimiento de su papel en la tramitación del expediente o bien a sabiendas. El asesor jurídico de la funeraria ha insistido en que jamás participó en la compra de mascarillas bajo investigación judicial y que su trabajo en la entidad pública se reduce a las mesas de contratación para la adquisición de coches fúnebres o servicios de limpieza: "Faltaría más que el asesor jurídico no participase, pero no en contratos de emergencia. No hay mesa de contratación".

La comparecencia ha venido motivada por la bronca que se ha desatado en el pleno de la Asamblea de Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a Juan Lobato reprochándole que su padre "autorizara la compra de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid", en referencia al polémico contrato de Luis Medina, imputado, y Alberto Luceño. Ambos se llevaron una comisión de 5 millones de euros en marzo de 2020.

"¿Tienen ustedes responsabilidades sobre sus familiares? Yo creo que no, pero si vamos a jugar a este juego tan sucio: ¿Por qué su padre autorizó y dio el visto bueno de las mascarillas del Ayuntamiento?", ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la sesión, de nuevo marcada por las compras de material de las dos administraciones madrileñas.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato (d), interviene en una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. EP

Es cierto que había sido Lobato el que, poco antes, había retado a Ayuso: "Sigue sin responderme a las 10 preguntas que le hice sobre los negocios de su hermano en la Comunidad de Madrid. Le pedí respeto y que sea seria y rigurosa y retire la propuesta populista con la que pretenden ahorrar un 10% en diputados elegidos democráticamente es lo que se gasta en asesores designados a dedo y no llega al importe que se ha llevado su hermano y los comisionistas del señor (alcalde de Madrid) José Luis Martínez-Almeida".

"Hoy se ha sentido acorralada y ha decidido pasar una línea que es mentir claramente sobre una cuestión que tiene que ver con mi padre. Ella conoce la decisión que tomó el PP en el Ayuntamiento, que la empresa funeraria pagara los importes de esos contratos de emergencia, pero que fuera el Ayuntamiento quien los tramitara para evitar que esos contratos pasaran por los servicios jurídicos de la funeraria donde trabaja mi padre", ha sostenido Lobato en los pasillos de la Cámara regional.

