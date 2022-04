El PP critica que Sánchez convocó a Feijóo "vía Twitter" sin orden del día y desoye el "pacto" de Vox

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Un día antes, Feijóo se verá con el rey Felipe VI en Zarzuela.

Por el momento, el PP descarta una próxima reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, y, además, desoye por completo el "pacto de nación y de alternativa nacional" que le ha ofrecido Vox.

"Iremos a escuchar sus propuestas y ver cuál es su actitud y si hay una voluntad de entendimiento o no", ha explicado Gamarra este lunes en rueda de prensa donde ha criticado que si el Gobierno quiere hablar de algún tema concreto, "que lo diga, por ahora no lo ha hecho". En dicha reunión entre Sánchez y Feijóo "no hay orden del día", según ha apuntado, y ha desvelado que ha sido convocado "vía SMS y Twitter".

"Un Gobierno mejor"

En esta línea Cuca Gamarra ha apostado porque "sólo desde el diálogo se puede avanzar" y que "los españoles quieren convivencia" entre las grandes mayorías. En este punto, Cuca Gamarra ha instado, tras la reunión del Comité de Dirección del PP, a no confundir "la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al Gobierno" y pide esperar a ver si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "voluntad de entendimiento" con el PP.

Gamarra ha señalado, tras la nueva era en el PP, que su partido ha venido "a trabajar" porque "España nos necesita". "Es urgente que saquemos a este país de donde está". "España merece tener un Gobierno mejor y, para eso, el Partido Popular no solo está preparado, sino también dispuesto, y se lo vamos a ofrecer a los españoles", ha apuntado.

Pactos con Vox

La secretaria del PP ha apostado por "ensanchar al PP" y ha dejado muy claro que esta es la "vocación" con la que el partido comienza a planificar todas sus áreas. "Somos conscientes del tiempo que se abre", ha dicho.

Preguntada por el ofrecimiento de Vox al PP sobre un "pacto de nación" y de "alternativa nacional" frente a los acuerdos a los que podrían llegar Feijóo y Sánchez, Gamarra ha apuntado que "no estamos pendientes de otros". "Nosotros vamos a pactar con los españoles", ha añadido.

Ha sido este lunes cuando el vicepresidente primero de Vox, Jorge Buxadé, ha instado a Núñez Feijóo a resolver "la encrucijada" en su partido entre quienes abogan por un pacto de Estado con Sánchez y quienes prefieren que se acerque al suyo.

"Les toca a ellos resolver ese entuerto, nosotros aquí estamos en la tranquilidad, en el convencimiento de que es posible esa alternancia, pero tiene que ser todos los días y sin ceder a la tentación de estar en el paraguas de lo políticamente correcto y del Gobierno de Sánchez", ha expuesto.

A esto, Gamarra ha sido clara: "Que otros hablen, nosotros estamos a otras cuestiones", ha advertido, añadiendo que "nos va a mover el interés por los españoles" y las respuestas que dar a ellos.

El Congreso de Ayuso, "muy pronto"

Gamarra también ha confirmado que el Congreso del PP de Madrid se hará "muy, muy rápido", como viene reclamando Isabel Díaz Ayuso, y que el nuevo vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, presentará esta misma semana un "análisis" sobre congresos pendientes. "Feijóo quiere ordenar el PP de una manera planificada y rápida", ha añadido.

Sobre si Núñez Feijóo asistirá a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla León, un acto al que sí se prevé que acuda Abascal ya que es el primer ejecutivo autonómico del que formará parte su partido.

"No lo hemos abordado. Cuando se convoque, habrá que ver la agenda y resolver cómo se materializa la presencia del PP en esa investidura", ha señalado Gamarra, quien ha asegurad que, en todo caso, habrá presencia de la dirección nacional del partido "como no puede ser de otra manera".

