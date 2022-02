Pedro J. en La Sexta: "Casado debería dimitir si cerrara en falso la investigación sobre Ayuso"

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha asegurado que "Casado tendría que dimitir si cerrara en falso" la investigación sobre el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "él mismo ha abierto e impulsado".

En una entrevista en el programa La Sexta Noche, el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha recordado que Casado "habló de comisiones y tráfico de influencias, de falta de ejemplaridad y, al margen de que fuera legal o no, pronunció una frase que quedará en las hemerotecas para siempre: en medio de una pandemia con 700 muertos al día, dijo que él nunca le concedería un contrato a un hermano suyo. Y luego hasta contempló la hipótesis de que el adjudicatario del contrato fuera en realidad un testaferro del hermano de Ayuso".

Para Pedro J. Ramírez "Ayuso vino a decir lo mismo que dijo Rajoy: todo es mentira menos alguna cosa". "Ella admitía expresamente que su hermano había cobrado 55.000 euros de un contrato concedido por la Comunidad de Madrid y avalado por un Consejo de Gobierno que ella presidió", ha explicado.

Pedro J. Ramírez en 'Sexta noche'

En ese sentido, sostiene que "lo importante es que Casado debe una explicación a los ciudadanos, y si se declara satisfecho con la explicación de Ayuso, estará ofendiendo la inteligencia de todos los que hemos escuchado a uno y a otro". "El PP necesita un líder que mantenga con coherencia la intransigencia frente a la corrupción, y la exigencia de ejemplaridad, y si Casado no se siente respaldado para mantener esta actitud pues lo coherente es que diera un paso atrás y dimitiera", ha recalcado.

Pedro J. Ramírez cree que "el rasero por el que hay que pedir al presidente del PP es: primero, si está dispuesto a ser coherente y firme en la lucha contra la corrupción y la falta de ejemplaridad, lo cual supondría redoblar las exigencias de explicaciones adicionales, o si Casado va a darse por satisfecho contra toda la lógica y el sentido común con las explicaciones de Ayuso, lo que significaría que no se siente capaz de dar la batalla por un PP limpio y que vuelva a ser alternativa de Gobierno sin Bárcenas, Púnica, Lezo, etc. Si no, lo coherente sería que dimitiera", asegura.

"Ojalá se sienta dispuesto a dar esa batalla que tiene que ver con la defensa de los principios del PP, un partido de centro derecha que no tiene que ver en los asuntos claves con Vox", ha matizado.

Y cree que, más allá de las consecuencias de pueda haber en el ámbito penal, lo más importante es "el posicionamiento ético del PP". "Casado no debería ni convocar un Congreso Extraordinario, ni entregar la cabeza del secretario popular, Teodoro García Egea, ni cerrar en falso la investigación", ha añadido.

Pedro J. Ramírez también ha hecho refrencia al sondeo que publica este domingo EL ESPAÑOL, y al respecto ha explicado que esta crisis "le ha costado nada menos que 20 escaños a Casado".

"Lo ocurrido no es casualidad"

El director de EL ESPAÑOL considera "que Casado y Egea han sido muy ingenuos y bastante torpes en la manera de gestionar este asunto. Lo han dejado pudrirse durante seis meses y al final ha sido Miguel Ángel Rodríguez -jefe de gabiente de Ayuso- quien ha elegido el escenario y la forma. Casado se ha convertido en una especie de cazador cazado, Pablo Casado Cazado, e Isabel Díaz Ayuso está muy malherida", ha señalado.

"No podemos solayar el estallido controlado de todo este escándalo, Miguel Ángel Rodríguez es el más inteligente de todos los personajes que forman parte de este retablo, ha sobredimensionado todo con el asunto del espionaje para hacer estallar algo que llevaba seis meses en la envera cuando ha visto que más le convenía Ayuso, es decir, cuando el PP está discutiendo si debe meter a Vox en Castilla y León".

A este respecto, y al ser preguntado por Vox, Pedro J. Ramírez ha explicado que "sin complejos no quiere decir sin principios o sin límites, y hay tres clarísimas fronteras que resumió el propio Casado ante la dirección nacional del partido: 'No podemos estar con un partido que está en contra de los valores de la igualdad y pretende derogar la Ley de Violencia de Género, que es antieuropeísta, y que está en contra del Estado de las Autonomías', que es uno de los pilares del éxito de España".

Y considera que lo ocurrido "no es casualidad", y que "Miguel Ángel Rodríguez, con su capacidad maquiavélica, ha tratado de aprovechar un momento de gran inflamación en los sectores extremistas afines a Vox para que la opinión a favor de Ayuso se disparara".

"Se intenta coaccionar al PP"

Pedro J. Ramírez considera que si en vez de tratarse del hermano de Ayuso, lo fuera de algún dirigente socialista, "veríamos como muchos de los que ponen paños calientes en torno a lo que ya hay que llamar 'caso Ayuso' estarían en la cabeza de la manifestación con las antorchas".

"Yo creo que el principio de objetividad y de que exista una ética publica depende de que miremos a todos con el mismo rasero independientemente de a quien afecte. Ayuso es una persona con una valentía encomiable, pero no podemos soslayar que en este asunto tiene una grave responsabilidad. Ella tenía que haber sido la primera en asegurase de que no se pudiera incurrir en una situación como esta", ha relatado.

Por ello ha cuestionado la manifestación convocada este domingo en apoyo a la dirigente madrileña, que le recuerda "a lo que ocurrió el 13 marzo de 2004". Y ha considerado que "sería paradójico que militantes del PP cercaran la sede como lo hicieron quienes llamaron asesinos a sus dirigentes en ese momento".

"Se está intentando coaccionar a la dirección del partido mediante una agitación callejera. ¿Qué diferencia hay con las turbas bolivarianas? Da igual que las manden sectores del PSOE o de Podemos, o que surja en el seno de la derecha. Una de las cosas que más me decepciona es que Ayuso no haya desautorizado a quienes la difunden que no recorran a ese tipo de presiones callejeras", ha zanjado el director del EL ESPAÑOL.

Por último, al ser preguntado por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, Pedro J. Ramírez ha destacado que "tiene una acreditadísima trayectoria", tras lo que ha confesado que se "sentiría muy tranquilo si Feijóo representase la alternativa al actual Gobierno" ya que "ha demostrado que es capaz de reducir a Vox a la mínima expresión, así como de tener planteamientos de estado en los grandes asuntos nacionales".

Sin embargo, ha señalado que "antes de entrar en quién puede ser la alternativa, hay que centrarse en la coherencia exigible a Pablo Casado".

