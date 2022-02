El portavoz del Gobierno de Ayuso: "Cuando escucho a Pablo Casado escucho a Pablo Iglesias"

El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, ha comparado al líder de su partido, Pablo Casado, con Pablo Iglesias y "los populistas" por acusar "sin pruebas" a la presidenta regional de haber beneficiado a su hermano Tomás con un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas.

"He visto a Pablo Iglesias haciendo esta misma labor, acusar sin pruebas a dirigentes de otros partidos, pero es que hoy, lo que he visto es al presidente de mi partido denegando la presunción de inocencia, acusando sin pruebas. Me parece impresionante", ha afirmado el también consejero de Educación, Universidades y Ciencia en TVE. Minutos antes, en Telecinco, hacía esta afirmación: "Cuando escucho a Pablo Casado escucho a Pablo Iglesias".

El portavoz regional ha asegurado este viernes que nadie del Gobierno de Ayuso "intermedió" para que se diese ese contrato a un amigo de la presidenta y por el que su hermano se llevó, confirmado por ella misma, una comisión que Casado ha cifrado en 283.000 euros. "Ese contrato no lo suscribe Ayuso", ha añadido Ossorio.

Ossorio: "He visto a Pablo Iglesias haciendo esta misma labor, acusar sin pruebas a dirigentes de otros partidos, pero es que hoy, lo que he visto es al presidente de mi partido denegando la presunción de inocencia, acusando sin pruebas" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHEnriqueOssorio pic.twitter.com/dbVA9DpGcB — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 18, 2022

El consejero ha detallado que el contrato en el que se ha visto involucrado el hermano de la presidenta "existe" y él lo ha visto, pero ha asegurado que no hay ninguna irregularidad.

"Que vaya a la Fiscalía"

Enrique Ossorio, que ha mostrado públicamente su apoyo sin fisuras a Ayuso, le ha exigido a Pablo Casado que "lo que tiene que hacer, si tiene esos documentos" es enviarlos a los medios de comunicación "o, si piensa que hay un delito, mandarlos a la Fiscalía". "Si acusamos, pues pruebas. 280.000 o 285.000 euros. Venga, pruebas", ha enfatizado.

Preguntado sobre si Tomás Díaz Ayuso se llevó una comisión por ese contrato, Ossorio ha sido claro: "Yo no tengo ni idea". Sin embargo, la propia presidenta regional ha confirmado una vez más este viernes que la comisión existe pero que esta "no es ilegal" el mismo día en el que Pablo Casado, haya cuestionado "la ejemplaridad" de la presidenta regional.

Sea legal o no esa comisión, Pablo Casado ha exigido este viernes a Ayuso que toda actuación sea ejemplar. "Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas", ha sentenciado Casado esta misma mañana en COPE.

Ayuso admite la comisión

Ayuso ha explicado en esa misma radio minutos después que su hermano Tomás "me dijo que era para traer mascarillas cuando no había mascarillas en España, cuando el mercado estaba bloqueado" y ha admitido que cobró una comisión por la compra de mascarillas pero que desconoce por qué la cobró o la cantidad. "No sé la cantidad. Lo que tengo claro es que no es ilegal, por lo que no le he preguntado más", ha reconocido este viernes en COPE.

La presidenta regional ha insistido en que el contrato adjudicado no es "ni ilegal ni poco ejemplar", y ha subrayado que "nunca se va a poder demostrar" que ella haya ayudado a su hermano "en nada".

"Lo ilegal es si yo intervengo para que se le dé un dinero a esa empresa, pero no lo he hecho", ha continuado explicando Ayuso, que ha recalcado que nadie de su Gobierno intervino en esa operación, "nadie ha contratado nada", ha dicho.

Por último, y preguntada sobre si es cierta la cantidad de 283.000 euros que ha desvelado Casado, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que le "extraña" que el PP tenga "tan clara" esa cifra "porque yo no la tengo". "Yo no sé si en esa cantidad hay más conceptos, yo no lo sé. Es gente que lleva muchísimos años trabajando en ese campo", añade.

