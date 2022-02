Ayuso responde a la "ejemplaridad" que le pide Casado: "Sé que hay una comisión pero no es ilegal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido una vez más a su hermano y ha confirmado de nuevo que se llevó una comisión por su intermediación en un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Afirma que esta comisión "no es ilegal" mientras que el líder del PP, Pablo Casado, ha cuestionado "la ejemplaridad" de la presidenta regional.

Ayuso ha explicado que su hermano Tomás "me dijo que era para traer mascarillas cuando no había mascarillas en España, cuando el mercado estaba bloqueado" y ha admitido que cobró una comisión por la compra de mascarillas pero que desconoce por qué la cobró o la cantidad. "No sé la cantidad. Lo que tengo claro es que no es ilegal, por lo que no le he preguntado más", ha reconocido este viernes en COPE.

Preguntada sobre si es cierta la cantidad de 283.000 euros que ha dicho Casado minutos antes en esos mismos micrófonos, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que le "extraña" que el PP tenga "tan clara" esa cifra "porque yo no la tengo". "Yo no sé si en esa cantidad hay más conceptos, yo no lo sé. Es gente que lleva muchísimos años trabajando en ese campo", añade.

Ayuso ha insistido en que la comisión de su hermano existe pero que "no es ilegal" y que, para demostrarlo, este viernes "de 12:00 a 12:30 horas vamos a dar una rueda de prensa con el consejero de Hacienda, Justicia y Sanidad" para dar todas las explicaciones y "ver si convenzo al PP de que la Comunidad de Madrid es honrada".

"Quisiera saber cómo es que el PP se entera de todo esto. Y no se entera por los medios, quiero saber por qué", ha exigido Ayuso, después de que Casado haya negado que recibiera el dossier sobre ella y su hermano de La Moncloa, como afirmó este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Preguntada por quién debería dimitir, Ayuso ha dicho no saberlo. "No sé quién tiene que irse y quién tiene que quedar, sé que estamos en un momento trascendental para España", ha respondido.

