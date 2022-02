Núñez Feijóo apunta a García Egea: pide que Casado y Ayuso arreglen "a solas" el conflicto

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y voz autorizada en un PP en horas muy bajas, ha vuelto a mostrar este viernes su sorpresa y preocupación por los decibelios y la gravedad de la batalla en el partido y ha emplazado a la dirección nacional, liderada por Pablo Casado, a arreglar "a solas" el conflicto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No podemos unir el centro derecha si acreditamos que no estamos unidos", ha afirmado contundente Núñez Feijóo, entrevistado por Federico Jiménez Losantos en esRadio. "Tenemos un compromiso con los españoles -ha lamentado- y hemos fallado. No hemos mantenido ese compromiso".

Para el dirigente, sin concretar a quién se dirigía con estas palabras, "si alguien cree que le beneficia esto se equivoca". Cree además, así lo ha manifestado, que "no estar a la altura de los intereses de España para el PP es traumático", por lo que llama a resolver esto cuanto antes.

Núñez Feijóo quiere que su partido no tarde en volver a ser "la única alternativa a este pésimo Gobierno, el que nos ha llevado a la peor situación en 40 años de democracia".

"Un error mayúsculo"

La primera tarea, ha añadido, es disculparse: "Espero que reconozcamos el error, que hagamos un buen diagnóstico de la situación porque nos hemos equivocado de forma pertinaz, y la obligación primera es pedir disculpas a todos los españoles, a todos los votantes y dar explicaciones por este error mayúsculo".

El temor del Núñez Feijóo, ha admitido, es que el PP pueda "llegar a un congreso sin solucionar el problema" porque "sería malo resolver esto en un match ball". "Espero -ha insistido- que no vayamos a un congreso sin solucionar el problema".

La gran crisis se inició la tarde-noche del miércoles, cuando El Confidencial informó de que 'fontaneros' de Génova contactaron con detectives para investigar a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. Este jueves, las comparecencias tanto de la propia Díaz Ayuso como después la del secretario general del PP, Teodoro García Egea, no dejaron lugar a dudas de las dimensiones del problema para el presente y futuro próximo del partido.

Sigue los temas que te interesan