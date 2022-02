Vox se compromete a cerrar el Senado si logra "fuerza suficiente" para reformar la Constitución

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, se ha comprometido a cerrar el Senado si en algún momento su partido tiene "fuerza suficiente" para promover una reforma de la Constitución. Lo hizo este miércoles en un mitin en Puebla de Sanabria, en Zamora, en la recta final de la campaña electoral en Castilla y León.

El lugar elegido para lanzar el mensaje no era casual: el alcalde de Puebla de Sanabria (José Fernández, del PSOE) es senador. A él se dirigió Ortega Smith: "Querido Pepe, Vox no quiere cementerios ni lugares para aparcar a los dinosaurios políticos. ¿Sabes por qué? Porque no sirven para nada y nos cuestan mucha pasta".

Para Ortega Smith, que duda del valor del Senado como cámara de representación territorial, "eso de la doble vuelta -que tenga que ratificar votaciones del Congreso- es una pirueta que nos podríamos ahorrar". "En la sede de la soberanía nacional, solo debería haber diputados nacionales", opina el dirigente de Vox.

"No hay para tanto inútil"

El 'número 2' de Vox defiendió que los españoles "son los únicos nacionalistas" y que los que se consideran como tal son "separatistas, rupturistas y golpistas". Cargó también contra el modelo territorial, unas comunidades autónomas que desde su punto de vista son "una especie de reinos de taifas".

Ortega Smith criticó que los sanabreses no puedan acudir al hospital en Galicia en lugar de desplazarse a Zamora capital. "Nos encontramos con que hay legislaciones distintas a un lado y al otro de una misma montaña dentro de España".

Por último, cargó contra "los progres de la Agenda 2030" y los "chiringuitos" a los que, según él, se destinan "los ingentes recursos públicos que tanto cuesta pagar". "No hay dinero para tanto inútil", zanjó.

Sigue los temas que te interesan