Aznar advierte a Casado de que debe "unir el centro derecha, no fraccionarlo"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha señalado hoy que la gran misión que tiene el PP de Pablo Casado en estos momentos es "unificar al centro derecha, no fraccionarlo ni sembrar discordias".

En una entrevista a Carlos Herrera en la Cadena Cope, Aznar ha pedido que no se interpreten sus palabras como una crítica al actual líder del PP: "Yo apoyo a Casado, deseo que tenga éxito porque creo que es lo mejor para España", ha recalcado.

José María Aznar ha participado este fin de semana en un acto de apoyo a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid donde, ha recordado, "empezó un gran proyecto político, que unió todo lo que estaba a la derecha de la izquierda" para construir "una gran mayoría política".

Y este es, ha señalado, el gran reto que tiene hoy el PP presidido por Pablo Casado: "Unir, construir, sumar esfuerzos, tener propósitos comunes, objetivos compartidos y no sembrar la discordia. Construir es liderar", ha añadido.

Aznar considera que el PP debe presentarse así como una alternativa frente a los "populismos" que "no son una solución para España" -ha dicho en alusión a Vox- y frente al "secesionismo, el independentismo y la izquierda que los apoya, que tampoco es lo más conveniente para España".

Por otro lado, el expresidente del Gobierno se ha mostrado partidario de que el Emérito Juan Carlos I regrese a España en cuanto las circunstancias lo hagan posible: "No me gusta nada ver al Rey emérito fuera de España", ha dicho en declaraciones a Carlos Herrera, "su sitio está en España, creo que debería volver en cuando sea posible, lo más rápido posible. Es más, creo que debería estar aquí".

Aznar ha considerado que la aportación de Juan Carlos I a la convivencia de los españoles, especialmente durante la Transición, ha sido "tan importante, tan decisiva, que trasciende a cualquier otra circunstancia. Su legado histórico es de una envergadura tan formidable, que los españoles deberíamos ser conscientes de ello", ha añadido.

José María Aznar ha querido dejar claro que no realiza estas declaraciones en su condición de jarrón chino -en la expresión utilizada por el expresidente Felipe González para referirise a los expresidentes del Gobierno-: "Yo no soy un jarron, ni chino ni nada por el estilo, creo que se me sigue entendiendo", ha bromeado.

Durante la entrevista, Aznar ha calificado de "innecesaria" la reforma laboral pactada por la vicepresidenta Yolanda Díaz con las patronales y los sindicatos: "Se está creando empleo en España con unas normas que están funcionando, pues no las toque. Lo que se ha tocado es tan irrelevante, se lo podrían haber ahorrado".

Por ello ha respaldado la decisión del PP de no apoyar la reforma en el Congreso: "Yo entiendo la posición del PP", ha dicho Aznar, "si no quieren hablar conmigo, por qué la voy a apoyar si ni se han molestado en llamarme".

También ha tachado de "asombroso" que el presidente Pedro Sánchez no se haya dignado descolgar al teléfono para informar al líder de la oposición sobre sus planes para Ucrania tras enviar tropas a la zona de conflicto, y haya tenido que hacerlo el propio Pablo Casado.

"Que Casado tome la iniciativa de ofrecer apoyo al Gobierno", ha señalado al respecto, "me parece una buena iniciativa, la decisión correcta, y además pone de relive la enorme irresponsabilidad del presidente del Gobierno".

