El concejal que llamó "carapolla" a Almeida se 'disculpa' para "no situarse a su mismo nivel"

El concejal comunista del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha pedido perdón por llamar "carapolla" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Pero lo ha hecho a su manera, con tono digno, y asegurando que lo hace para demostrar que no está "a su mismo nivel" y que él no va a "bajar a su barro de descalificaciones".

"Este martes en el pleno municipal cometí el error de referirme al señor Almeida con un mote despectivo", comienza el artículo publicado este jueves en AraInfo por el secretario político del PCE en Aragón, que prosigue: "Fue un desliz sin mala intención, pero eso no quita que deba disculparme como ya hice de manera inmediata en aquella intervención".

La disculpa (sic) del concejal comunista llega motivada, según él mismo explica en el texto, porque "no debemos caer en esas actitudes y si cometemos el error nuestro deber es reconocerlo", así como porque "no debemos situarnos a su mismo nivel, bajar a su barro descalificaciones".

Cubero también denuncia que existen "dos tratamientos públicos": uno para los comunistas y otro para la derecha política. "A pesar de reconocer el error y pedir disculpas de manera inmediata, hay un enorme circo mediático abriendo telediarios y haciendo especiales en programas nacionales. Algo que contrasta con los habituales insultos por parte de la derecha", denuncia.

La "indignación" medios de comunicación de lo que él llama la "derecha", que han denunciado sus insultos, "no son sinceras" ni "ecuánimes", ya que "sólo prestan atención a los errores de unos, con disculpas incluidas, pero obvian los insultos sin disculpas de otros". "Su objetivo es normalizar el todo vale contra determinados cargos políticos según su ideología", zanja.

El insulto

Recordemos la polémica. Este pasado martes, en una comisión de Hacienda, Cubero se animó a bromear con que el alcalde de Zaragoza podría proponer como Hijo Predilecto al tenista Djokovic en las próximas Fiestas del Pilar. "Con las ocurrencias que copia del... Iba a decir, perdón, carapolla... del señor Almeida", ha expresado Cubero.

Pese a serle reprochado el insulto, ante el estupor de la concejal del Partido Popular María Navarro, que presidía la comisión, Cubero reiteró hasta tres veces sus palabras. "Me he disculpado. Perdón, lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga", sentenció el concejal.

En respuesta al insulto, el también portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, instó al concejal a que admitiera que le insultó de forma "voluntaria":"De forma un poco infantil, dice que se le ha escapado. Que tenga la valentía de admitir que lo ha dicho voluntariamente".

Más polémicas

Pero esta no ha sido, ni mucho menos, su primera polémica. El propio Cubero ya avisa en su cuenta de Twitter de que "la cortesía parlamentaria no la entienden en la calle", como tampoco la entiende él, que ha pedido "colgar" al Rey Felipe VI, ha llamado "ababol" al presidente de Aragón, Javier Lambán, y ha calificado de "franquistas" y "terroristas" a los jueces españoles. Entre otras lindezas.

Cubero, de hecho, tiene todavía una causa abierta por delito de odio por "alentar la violencia contra Vox" en una comisión de Hacienda celebrada el pasado mes de abril. El partido que preside Santiago Abascal presentó una querella contra el concejal, que deseó que "ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España", en referencia a las agresiones que sus dirigentes sufrieron el año pasado en el barrio madrileño.

También fue uno de los participantes en el acto organizado por Podemos en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre para cargar contra "la represión policial" y las "sentencias injustas". Allí, pronunció una de las frases más polémicas del evento: "El franquismo no ha entregado las togas".

Pese a todo, y tras llamar "carapolla" al alcalde de Madrid, Alberto Cubero ha pedido perdón públicamente, con matices, para no "situarse al mismo nivel" ni "bajar al barro" de "la derecha". Un primer paso.

