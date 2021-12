Moncloa: "Pablo Casado ha perdido todo el sentido de Estado, ya no representa ni a los votantes del PP"

La guerra del Gobierno de España contra el líder de la oposición ha pasado de ser política a personal. Si este miércoles la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, acusó a Pablo Casado de ser "un desequilibrado", este viernes, la ministra portavoz ha utilizado la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, para atacar con saña al presidente del Partido Popular: "Hasta que llegó Casado, el PP siempre tuvo un sentido de Estado y ahora eso se echa en falta. No representa ni a sus propios votantes actuando de ese modo".

A lo que se refería Isabel Rodríguez era a la comparecencia que, en ese mismo momento, estaba teniendo lugar en La Coruña.

El líder popular, presente en la Junta Directiva Provincial de su partido, había respondido al insulto de Calviño desempolvando un supuesto fraude fiscal de la vicepresidenta económica: "Yo sabía de Calviño que es una defraudadora fiscal. Lo sabe toda España. Utilizó una sociedad instrumental con dos testaferros, una de ella heredada de la sociedad de su padre, famoso líder socialista también conocido por algunas cuestiones que no vienen al caso".

Pero para eso no tenía respuesta concreta la portavoz. Ante las preguntas de la prensa, se limitó a acusar al reportero de emitir opiniones en lugar de cuestiones.

A la salida de la sala de prensa de Moncloa, fuentes del Gobierno sí apuntaron que "la solvencia económica de la vicepresidenta está fuera de toda duda", y que cualquier acusación de ese tenor "pincha en hueso". Y si Casado pidió que Sánchez "eche del Gobierno" a Calviño, Moncloa repuso que "su prestigio se lo ha ganado aquí y fuera de España y seguirá demostrándolo".

"Resta a la democracia"

También hizo referencia el líder del PP a la nula iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a hacer cumplir las sentencias en defensa del español en la escuela catalana. Precisamente, el inicio de esta escaramuza Gobierno-oposición convertida en cruce de descalificaciones personales vino el miércoles por la mañana, cuando Casado advirtió de que Sánchez "deja desamparados a los más desfavorecidos" y preguntó al presidente "qué coño tiene que pasar para que asuma su responsabilidad".

Para esta parte de la munición popular sí estaba preparada la portavoz. Rodríguez se arremangó y sacó un argumentario de su carpeta ante una pregunta dirigida al ministro de Cultura, Miquel Iceta, sentado junto a ella.

Isabel Rodríguez, ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Moncloa

"Aunque Casado crea que en política todo vale y todo suma, esto no es así. Su manera de hacer oposición resta a España, resta a la calidad democrática, y resta al prestigio de las instituciones- no podemos compartir esta estrategia, podría criticar de otras muchas maneras", espetó con agresividad la portavoz. "No representa ni a sus propios votantes actuando de este modo".

Netflix y Canet de Mar

Lo cierto es que entre los dos Consejos de Ministros de esta semana, el Gobierno había su acuerdo con Esquerra Republicana para que la Ley Audiovisual recoja una cuota en beneficio de las lenguas cooficiales en plataformas como Netflix. Y así los socios independentistas retiraron las enmiendas a los Presupuestos de 2022 en el Senado.

Todo en medio de la polémica por el incumplimiento de las sentencias del TSJC sobre el castellano y la inmersión lingüística. Por los llamamientos a la desobediencia judicial del consejero de Educación de Cataluña. Y por el acoso y hostigamiento a un niño de 5 años y a sus padres en una escuela de Canet de Mar (Barcelona), por pedir que se cumpla la ley y pueda recibir el 25% de la enseñanza en español.

Si ya eran poco creíbles esas enmiendas, menos lo han acabado siendo las cuentas públicas aún vigentes, las de este año. En ellas, el Ejecutivo previó un 9,6% de crecimiento del PIB y un 2% de inflación.

Este jueves, el INE confirmó un 5,5% de IPC y este viernes, el Banco de España (BdE) rebajaba dos puntos sus previsiones de crecimiento de la economía... hasta el 4,5%, mucho menos de la mitad de lo presupuestado (9,6%) y muy lejos de la "recuperación justa" que promociona Moncloa. No tanto por el adjetivo, sino por el sustantivo: la recuperación se retrasa a finales de 2022 o incluso inicios de 2023. Hasta entonces, dice el BdE, no recuperaremos el nivel prepandemia.

En ese contexto, el Gobierno eligió por primera vez en semanas tres ministros políticos -y no económicos- para comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario. "Las previsiones son eso, previsiones", se limitó a contestar Rodríguez, sin argumentos concretos. "Lo que importan son los hechos, y esos indican que hemos batido el récord de afiliación a la Seguridad Social y tenemos niveles de empleo incluso superiores a los precios a la crisis de 2008".

