Ayuso defiende la Constitución y acusa al Gobierno y a su socios de querer "desguazarla"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes la Constitución frente a los "totalitarios" que buscan "deslegitimarla" para luego "desguazarla", en una obvia referencia al Gobierno de España y sus socios.

Díaz Ayuso, anfitriona del acto celebrado en la Real Casa de Correos, ha articulado una firme defensa de la Carta Magna y ha advertido de que "la libertad está en juego", por cuanto existen quienes quieren "dinamitar la Constitución por la puerta de atrás".

"Para lograrlo, van haciendo su labor de carcoma de las instituciones: expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la Nación de regiones enteras, pactan con quienes quieren destruir España, polarizan la sociedad, atacan la independencia judicial, faltan al respeto al Rey, destrozan la educación, buscan descapitalizar España... ¿Para qué seguir", ha denunciado la presidenta madrileña.

La mandataria también ha censurado que "los españoles tienen que soportar mucha ignominia", en relación a la decisión de los socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no asistir el próximo lunes al acto conmemorativo de la Constitución en el Congreso de los Diputados. ERC, PNV y Bildu, habituales socios parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, se han vuelto a desmarcar un año más.

En su alocución, que ha durado unos diez minutos, ha tenido tiempo también para cargar contra la llamada Ley de Memoria Democrática ("el verdadero objetivo nunca fue Franco, sino la Transición", ha dicho) y contra EH Bildu y "toda la retórica de los filoetarras y de quienes se beneficiaron de sus crímenes".

Por otro lado, en clave ya positiva, Díaz Ayuso ha hecho una defensa vehemente del Rey Emérito, Juan Carlos I, a quien se ha referido como un "héroe" de la Transición, y ha pedido que "se tenga con Don Juan Carlos la generosidad que él demostró con los españoles". "Viva el Rey y Viva España", ha zanjado.

Antes que la presidenta madrileña había intervenido, en un sentido diametralmente opuesto, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, que había advertido sobre una "minoría resistente" del franquismo que, en su opinión, "ha llegado hasta hoy con el discurso de la intolerancia y del odio".

González también había defendido una reforma constitucional por cuanto la Carta Magna no es "pétrea" y debe "volver a las demandas y a las necesidades de su tiempo". Una medida a la que ha contestado con dureza la presidenta madrileña minutos después: "Los que proponen reformarla lo hacen porque no son conscientes del momento, porque no conocen la Constitución o porque no tienen buenas intenciones".

Así es que cuando Isabel Díaz Ayuso ha terminado su alocución todos los presentes se han levantado a aplaudir... menos la delegada del Gobierno, que ha permanecido sentada.

