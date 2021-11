Gabriel Rufián niega un gran apagón en España y culpa a Vox de alimentar el "miedo" y la "mentira"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que no habrá un "gran apagón" en España ni en Europa y ha advertido de que detrás de las continuas informaciones sobre esto está "la ultraderecha" que azuza "el miedo" y la "mentira" como garantía de votos y de control de la sociedad.

Rufián ha alertado que "la desinformación es la principal amenaza de la democracia" y que el gran apagón es el gran ejemplo de ello, sobre todo cuando "la ultraderecha y el fascismo se han normalizado en la calle y en la televisión". Por ello, ha señalado a los partidos de ultraderecha, como Vox, por alimentar el mantra de que un gran apagón nos dejará sin luz, sin calefacción y sin agua caliente. "Como viven dos tercios del planeta", ha recordado.

Así, el portavoz de ERC ha explicado que es "imposible" un gran apagón en España debido a la falta de capacidad y de diversificación energética. "En este país las centrales hidroeléctricas están preparadas para generar mucha más electricidad de la que la población consume cada día. El sietema eléctrico tiene 10 fuentes de energía distintas. Es mentira que vaya a haber un apagón", ha afirmado este miércoles en el Pleno del Congreso durante el debate sobre las últimas cumbres y consejos europeos. "Que el alcalde de Vigo esté tranquilo", ha ironizado.

Rufián niega un "gran apagón" en España y culpa a Vox de generar la "mentira"

Así, Gabriel Rufián ha considerado que "si hay escasez energética" es porque hay gente que "no pueda pagar la factura de la luz" y no porque las centrales no puedan generar electricidad.

Ha sido aquí cuando el dirigente de ERC ha señalado de forma directa y clara a Vox y otros partidos de la ultraderecha europea como culpables de que el mantra del gran apagón esté en todas las conversaciones.

"Sálvese quien tenga"

"¿Por qué todos preguntan, saben y temen esta mentira? Por el mismo motivo por el que temían que unos menas les quiten la pensión o unos okupas les ocupen la casa mientras compran el pan", ha opinado Gabriel Rufián, en clara referencia a Vox, que ha enarbolado estas cuestiones desde hace meses.

Así, ha explicado que hay "partidos y empresas" que les interesa que exista "miedo", "temor" y mentiras" en la sociedad para tenerla bajo control y anestesiada. "Son los mismos que saben que el miedo sostenido en el tiempo desmoviliza y narcotiza a la clase trabajadora. Desde Portugal hasta Austria. Con Polonia y Hungría como ejemplos más claros", ha añadido.

En esta línea, Rufián ha denunciado que estos partidos, así como Vox, instauran el "miedo, el ultranacionalismo, la islamofobia, la xenofobia y la homofobia" con el objetivo de "crear sistemas" basados no sólo en el "sálvese quien pueda", también en el "sálvese quien tenga". "Y ese es el peligro de la desinformación", ha advertido.

