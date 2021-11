La Diputación reabre la Plaza de Toros de Valencia tras dos años sin festejos

La Plaza de Toros de Valencia volverá a abrir sus puertas para albergar espectáculos taurinos, organizados de forma directa por la Diputación de Valencia. El anuncio lo confirmó este martes por la noche su presidente, el socialista Toni Gaspar, en un evento al que acudió el grueso del sector. La ocasión lo merecía. El recinto reabre sus puertas para ofrecer festejos tras casi dos años sin acoger ninguno. La pandemia impidió la tradicional Feria de Fallas en marzo de 2020 y, desde entonces, el coso de Xàtiva ha permanecido cerrado.

En la plaza se disputarán dos clases prácticas de un Certamen Internacional de Escuelas Taurinas, programadas para el 27 y el 28 de noviembre. Además, el 28 de noviembre acogerá el título inédito del Primer Campeón de Europa del Recorte.

"No queríamos esperarnos a la Feria de Fallas de marzo. Y como no podemos reabrir con una corrida en estas fechas tan apretadas del calendario de la tauromaquia, hemos apostado por el futuro, por que sean las escuelas taurinas las que recuperen la actividad después de tantos meses con la plaza cerrada", expuso el propio Gaspar.

Vuelve el toro a Valencia

El dirigente habló sin ambages sobre la negativa del empresario Simón Casas -el hasta ahora adjudicatario de la plaza- de programar espectáculos taurinos en 2021. Aplaudió su gestión previa, si bien criticó que Valencia, además del golpe de 2020, se haya quedado en 2021 sin corridas de toros ni novilladas picadas. "Podríamos haber tenido toros en la feria del 9 d'Octubre. A mí me habría encantado. Pero no dependía de mí", lamentó Gaspar.

Al respecto, recordó que la plaza "ha sido de nuevo adjudicada para recuperar su habitual funcionamiento", todo en un proceso que contó con cuatro pujas que rebasaron ampliamente la oferta de licitación inicial. "Hay interés por la fiesta", destacó.

El presidente de la Diputación de Valencia trasladó su agradecimiento al "empeño" del Director del Centro de Asuntos Taurinos, Toni Gázquez, por gestionar desde la administración la vuelta de los festejos taurinos a la plaza. También al secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, por "su apoyo para hacerlo posible".

Foto de Familia tras la presentación de la programación. EE

En ambas clases prácticas se lidiarán ejemplares de las ganaderías de Fuente Ymbro, propiedad de Ricardo Gallardo, y Antonio López Gibaja. Ambos espectáculos comenzarán a las 16 horas. Habría que tirar de hemeroteca para saber cuando Valencia, más allá de algún festival, ha acogido un espectáculo taurino en el mes de noviembre.

Además, el domingo 28 de noviembre, en sesión matinal, la empresa de Nacho Lloret, actual gerente de la Plaza de Toros de Alicante y hasta hace días con mando en plaza en la de Valencia, ha organizado un concurso de recortes en el que se lidiarán toros de Adolfo Martín, Partido de Resina, Miura, Fuente Ymbro, Peñajara y La Quinta. Ante este elenco y muestrario de encastes, se enfrentarán recortadores provenientes de toda la geografía española.

El primer premio al campeón de Europa del recorte -que se otorgará por primera vez en la historia- estará dotado con 6.000 euros. Aspirarán al mismo recortadores de España y Francia.

Las combinaciones para las clases prácticas son las siguientes:

Sábado, 27 de noviembre, 16h. Erales de Fuente Ymbro para Julio Alguiar (E.T. de Málaga), Joaquín Caro (E.T. de Madrid), Sergio Domínguez (E.T. de Badajoz), Nek Romero (E.T. de Valencia), Manuel Caballero (E.T. de Albacete) y Alejandro Chicharro (E.T. de Colmenar Viejo).

Domingo 28, 16h. Erales de Antonio López Gibaja para Kevin Alcolado (E.T. de Alicante), Porta Mirave (E.T. de Huesca), Javier Camps (E.T. de Valencia), Cid de María (E.T. de Guadalajara), Lenny Martin (E.T. de Beziers) y Leandro (E.T. de Vilafranca de Xira).

Sigue los temas que te interesan