Borja González, secretario de Organización de Cs: "El PP fomenta desde Génova el transfuguismo"

Borja González es un agente de Inteligencia de la Policía Nacional del País Vasco en excedencia al que le ha tocado lidiar con los asuntos orgánicos en Ciudadanos justo cuando más problemas tiene la formación.

El secretario de Organización del partido de Inés Arrimadas apela a la fuerza de las bases para recuperar un proyecto con "líderes inequívocos" pero que "se levantó gracias al trabajo de mucha gente anónima".

González, que atiende a EL ESPAÑOL en Alicante, donde se ha reunido esta semana con cargos institucionales y afiliados, defiende la fallida moción de censura de Murcia pero lamenta que la región esté hoy gobernada gracias al cuerdo entre "el PP, tránsfugas de Ciudadanos y tránsfugas de Vox".

Después de un año tan convulso, ¿cuál es la actual situación de Ciudadanos?

Básicamente estamos redoblando esfuerzos. Venimos de una época que ha sido complicadísima para todos los españoles, incluidos los partidos. Nada más ser elegida Inés Arrimadas por la militancia entramos en una fase de pandemia con el primer gran confinamiento. A los partidos políticos nos frenó porque perdimos contacto con la calle. Ahora tenemos que retomar el pulso con la calle y con nuestros militantes.

¿Qué balance hace del trabajo realizado?

Gobernamos en comunidades importantísimas como Andalucía o Castilla y León; en ciudades muy relevantes como la capital de España, Zaragoza o aquí, en Alicante. El partido tiene una base sólida. En eso estamos, en seguir gestionando bien. Tenemos cerca de 3.500 cargos públicos...

¿Qué hace falta para trasladar a la calle esa “buena gestión”? Las encuestas no lo reflejan.

Las encuestas lo que te dan es una foto de cómo está el panorama. Te dibujan cierta tendencia, pero aún queda mucho tiempo para elecciones. Con esto no digo que nos vayamos a dormir en lo laureles. Venimos de un periodo muy convulso y tenemos que volcarnos en la calle.

¿Cómo piensan hacerlo? ¿Con carpas, con encuentros…?

Somos un partido en el que había varios líderes inequívocos, pero se levantó gracias al trabajo de mucha gente anónima. Esa gente anónima sigue en Ciudadanos y ya estamos poniendo los canales de participación. Eso es lo que nos tenemos que asentar. A veces parece complicado pero sorprende cuando a la gente la dejas trabajar y les dejas ser agentes de incidencia política en sus barrios y comunidades.

Hay que seguir apelando a ese sentimiento de cambiar nuestro país, ese sentimiento reformista, regenerador y de mejora en el que nos vamos a apoyar para ir seduciendo cada vez a más españoles.

En el caso de Comunidad Valenciana, ¿cómo están?

Gobernamos en Alicante en el Ayuntamiento y en la Diputación. Con el PP. Y me consta que se está haciendo bien y la ciudadanía está contenta. Así que lo que hicimos en su día fue garantizar un pacto provechoso para los intereses de los alicantinos. Se trata de seguir en esta senda. Tuve la suerte de estar el otro día en el inicio de curso político con los compañeros de Valencia. Y los vi muy convencidos del proyecto y con ganas. Les pedí valentía para salir a la calle y explicar el proyecto.

El pasado fin de semana, varios de aquellos líderes que montaron Ciudadanos en su momento acudieron a la Convención Nacional del PP. Hay quien espera un trasvase de personas entre ambos partidos.

Somos un partido liberal, por lo que respeto mucho las decisiones personales de cada cual. Pero aquí el problema no es que una persona abandone el proyecto en el que militaba y se vaya a otro. Aquí el problema es la performance que se establece en medio. Hay un modus operandi que conduce a un transfuguismo para militar en las filas del PP.

"Génova tiene contratada a una persona para ejercer acciones de transfuguismo. No recuerdo haber visto esto nunca en democracia"

¿Qué van a hacer?

Va a haber un momento en el que habrá que poner pie en pared. Porque Génova tiene a día de hoy contratada a una persona para ejercer este tipo de acciones de transfuguismo. No recuerdo haber visto esto nunca en democracia. Que un partido que tenga a una persona contratada exclusivamente para intentar someter a su socio de gobierno es una deslealtad absoluta, y tenemos que decir basta ya de estas prácticas que no benefician a nadie, sólo a Génova. Parece que están preparando su partido para ejercer el poder como agencia de colocación en vez de para solventar las dudas y anhelos de los ciudadanos.

¿Esa persona a la que se refiere tiene nombre y apellidos?

Esa persona es el antiguo secretario de Organización de Ciudadanos. Es lo nunca visto. Aquí de lo que estamos hablando es de qué proyecto político estamos presentando. Yo vine a la política a defender unos valores. Queríamos hacer política de un modo diferente. Veníamos de un bipartidismo que había convertido a España en un país con mucho potencial pero sumido en la mediocridad.

¿Cómo está militancia? ¿Han tenido muchas bajas después de la moción de censura de Murcia?

Ha bajado un poquito. La tendencia es para todos los partidos, por la pandemia. Se ha producido una desconexión de la gente con partidos y asociaciones. La gente, cuando no puede participar personalmente, se desengancha. Sí es cierto que se han cometido errores, que se ha bajado en militancia y que debemos mejorar, pero también es cierto que no es dramático ni mucho menos definitivo.

Si como indican las encuestas no llegan al 5% y se quedan fuera de instituciones como las Cortes Valencianas, ¿qué futuro les espera?

Si la foto fija nos dice que estamos en un 4,2%, yo trabajo para llegar y superar ese 5%. Me consta que el trabajo está siendo estupendo. Pisando la calle vamos a conseguir superar ese 5%, estoy seguro.

Después de todo esto que está haciendo Génova, ¿van a volver a pactar con el PP?

Esta pregunta no debería ser para mí, sino para el secretario general de los populares. El otro día decía que él prefiere los gobiernos con Ciudadanos. Nosotros le decimos que nos parece bien que en ciertos lugares quiera pactar con nosotros, como por ejemplo en Alicante. Pero lo que tienen que entender es que no se puede estar constantemente intentando dilapidar el rédito político de otro partido y luego pedirle pactos.

Habría que preguntarles qué esperan el día de mañana. ¿Quieren pactar con Vox, con el PSOE, con Podemos? Antes el PP gobernaba cuando los votantes se aburrían de votar al PSOE, y luego se alternaban. No había una meritocracia ni unas líneas claras, ni ambición por mejorar este país. Al nacer Ciudadanos y otros partidos, están obligados a ser más competitivos…

"Teníamos razones para presentar una moción de censura en Murcia. El PP ha hecho de esa comunidad su chiringuito"

¿Qué ha logrado Ciudadanos en esta legislatura?

Hemos sido útiles, y hay un ejemplo claro que es Andalucía. Si Ciudadanos no hubiera estado concursando en ese Gobierno, Andalucía no habría pasado de ser el vagón de cola de España a ser una de sus locomotoras. Hemos conseguido aportar medidas reales, ya palpables. El PP solo no lo hubiera conseguido. Y como ejemplo está Galicia, feudo inexpugnable del PP al que parece que le cuesta arrancar o está a medio gas. Bueno, en la imposición lingüística no está a medio gas, ahí son los primeros.

Usted ya era secretario de Organización cuando la moción de censura de Murcia. ¿Volvería ciudadanos a hacer lo que hizo?

¿Qué hizo Ciudadanos?

Pactar con Moncloa.

Lo que llega de Moncloa no es cierto. El otro día Ábalos reconocía en una entrevista, sin ningún género de dudas, que Ciudadanos no iba a secundar una moción de censura en Madrid. Lo que ocurrió en Murcia está claro. Cuando un partido político pacta con un socio medidas programáticas hay que cumplirlas. Y el ninguneo del PP en Murcia, impidiendo que las propuestas de Ciudadanos cristalizaran, obligaba a tomar medidas.

Lo que no podemos decir ahora es “qué bien estos tránsfugas”. Es que el Gobierno murciano está compuesto hoy por el PP, tránsfugas de Ciudadanos y tránsfugas de Vox. ¿Qué pasó en ocho horas para que gente que había firmado un papel luego dijera que no se podía hacer la moción?

Ese es un relato de parte.

Aquí debo ser sincero. Creo que teníamos razones de peso para presentar una moción de censura. Era imposible llevar a cabo nuestras políticas por la soberbia del PP, porque el PP ha hecho de Murcia su chiringuito, y nos teníamos que salir de allí.

Teníamos razón en el fondo, pero la forma podía haber sido diferente. Me cuesta mucho creer que tres o cuatro personas que manifiestan que quieren hacer una moción de censura, cambien tan rápido de opinión. Habría que ver qué estaba detrás de todo eso. Desde luego, no el interés de los murcianos. Ahora tenemos dos personas de Ciudadanos en el grupo mixto que están aplicando nuestra políticas. Han sido los que han pedido la Unión Europea que visite el Mar Menor para poner soluciones encima de la mesa. Damos por cerrado lo que ocurrió y tenemos que mirar hacia adelante.

Sigue los temas que te interesan