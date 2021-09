Garicano (Cs): "Ningún país tiene un problema tan grave para la formación para el empleo como aquí"

Viene a Alicante a pronunciar una conferencia sobre el futuro de la UE.

En Europa se ha lanzado una iniciativa que es la Conferencia por el Futuro de Europa que tiene participación de la sociedad y de las instituciones para repensar cómo funciona la UE. Parte de esta iniciativa es escuchar a la gente. Va a haber muchos eventos en todas las ciudades de Europa en los que el Parlamento Europeo va a aproximarse a la gente para escuchar qué es lo que funciona de Europa y que no. Mi conferencia en Alicante es más bien un encuentro en el que voy a escuchar a la gente que participe.

Respecto a los Fondos de Reconstrucción estamos viendo que a cada político se le ocurre un destino diferente, muchas veces para hacer cosas que no son propiamente dichas de esos fondos. Por ejemplo a Ximo Puig le hemos oído que quiere 700 millones para reconstruir la Vega Baja tras la DANA. ¿Eso ocurre en el resto de países de la UE?

No. Para los temas de emergencias existen otros fondos europeos que se pueden usar. Realmente los Fondos de Recuperación están hechos para hacer reformas e inversiones. Están muy tasados. Son fondos que viene dados para reconstruir nuestra economía tras la crisis y que sea más verde, más humana y más digital. Y cada cantidad que se recibe tienes que demostrar que la estás gastando en lo que te exigían: movilidad verde, digitalización de pymes.

Encuentro con cargos de Cs previo a la conferencia.

Hoy se ha anunciado ya la creación del Comité de Expertos de Pandemias en la UE y el Parlamento se quejaba de que no se le ha dado espacio.

Sí, la nueva oficina es una iniciativa gigantesca de la presidenta en términos económicos costará 6.000 o 7.000 millones al año. Todavía tenemos que negociar eso y no se sabe muy de dónde va a salir el dinero. Si el dinero sale de emergencias como el volcán de la Palma o de las inundaciones, al Parlamento no nos parece bien. Tiene que salir de cosas de funcionamiento que no sean las emergencias por da la impresión que va a recortar de gastos que son necesarios, de una flexibilidad que tiene la UE para poder enfrentar emergencias cuando se produzcan.

¿No es la pandemia una emergencia?

Sí, la pandemia es una emergencia, pero ¿la siguiente emergencia grande de Europa va a ser una pandemia o va a ser algo relacionado con el cambio climático? Y entonces ya no va a haber ese dinero. Europa ya tiene un ECDC, centro para el control de enfermedades y pandemias, pero esto es crear otra cosa.

En su último libro deja claro que se define como liberal, pero abierto a hacer política para modular algunos efectos no deseados del mercado. ¿Cómo ve la subida del SMI?

Cierto. Un ejemplo es la pandemia que nos ha demostrado que en algunos momentos el Estado tiene un papel clave. Europa ha tenido un papel clave comprando vacunas para todos los europeos, en poner en marcha sistemas para vacunar a todo el mundo y en financiar los ERTE y los créditos ICO. El mercado tiene un papel, pero en una situación así no es el mercado el que lo tiene que resolver.

"Cuanto más cueste el primer contrato, más difícil va a ser que personas sin experiencia encuentren trabajo"

El Banco de España ya dijo que la anterior subida del SMI costó 400.000 empleos. El problema es que en España estamos teniendo muchos problemas para que las personas jóvenes entren en el mercado laboral. Cuanto más cueste el primer contrato, más difícil va a ser que personas sin experiencia encuentren trabajo. La subida completamente ideológica del SMI sin valorar sus repercusiones puede contribuir a hacer más difícil el problema del paro juvenil.

¿Qué se debería hacer?

El verdadero objetivo debe ser incorporar a los jóvenes al mercado laboral y habría que poner en marcha todo lo necesario para hacerlo. Incluyendo, como nosotros llevamos en nuestro programa electoral, un complemento salarial del dinero que sea necesario pero sin dificultar su contratación.

¿La Renta Mínima Vital?

Creo que hay un papel para unos ingreso mínimo para personas que tiene un problema de inserción. Teneos que contribuir a que nadie se quede atrás. Eso todos lo tenemos claro. Lo que a mí me parece es que tiene que ir ligado a la activación laboral. Nada que ayude a las personas a quedarse en la marginalidad del trabajo sin encontrar empleo. Todo lo que sea renta ligada a la formación me parece bien. Ahora eso está todo en pañales.

Ningún país tiene un problema tan grave para la formación para el empleo como España. Que si el Gobierno, que si las autonomías, al final, los unos por los otros la casa sin barrer y es el problema más grave de nuestro mercado laboral. La formación para el empleo no se hace en los empleos que la gente necesita. Hay mucha demanda de empleos en digitalización. Ahora los trabajadores se forman en trabajos de auxiliar administrativo en los que no hay demanda.

Eso tiene que ver en el estado de la Educación en España. En la Comunidad Valenciana vemos cómo se prima más la lengua en que se imparte que en las propias materias.

La gran discusión en Educación en España siempre ha sido una discusión identitaria, no de contenidos. Nosotros hemos tratado de que se hiciera un consenso educativo alrededor de los contenidos, de lo que queremos que los niños aprendan. Ahora la discusión es pasar a la gente sin aprobar. Eso no es una solución porque estás curando el síntoma.

Es como cuando tienes una apendicitis y te tomas un calmante. Oiga, usted se puede morir de apendicitis y a lo mejor ahora no le duele, pero se puede morir. Esto te resuelve el síntoma. Que los niños no aprobaban el curso y siguen sin aprobarlo, pero ahora les dejan pasar de curso. Eso al final se te hace bola, como dicen lo niños pequeños, el niño que no ha aprendido pasa de curso y sigue sin aprender y al final no sale adelante. Hay que resolver el problema de la repetición y el abandono escolar, pero cambiando cómo funciona nuestra educación. Por ejemplo esos temarios gigantes, memorísticos. En vez de aprender cosas bien, cubrir tantísima materia de memorieta, no sirve para nada.

¿Cómo se ha tomado el Parlamento Europeo la solución del Gobierno para bajar la factura de la luz?

Son medidas que creo que suponen un riesgo para España. A mí lo que más me ha preocupado es volver al déficit tarifario. Ya ocurrió en 2008 con una situación muy parecida, se decidió que las personas no pagaban la factura pero se acumulaba una deuda de los ciudadanos con las eléctricas a largo plazo. Son todo patadas a seguir. Me quito un problema hoy, pero lo sigo teniendo mañana. Ahora se hace con el déficit de gas. La subida de gas no la voy a cobrar ahora y lo dejo para dentro de seis meses. ¿Dentro de 6 meses la gente va a estar mejor? ¿O dentro de 6 meses vamos a volver a hacer lo mismo y acumular más deudas? El déficit tarifario supuso una deuda de 30.000 millones de euros que no se podía pagar y fue un problema enorme.

"Europa ha cambiado en que no está exigiendo austeridad ahora, pero nos va a exigir que las cuentas sumen"

¿Tenemos que seguir pensando en Europa como la que nos va a sacar de todos los apuros económicos?

No, tenemos que hacer los deberes nosotros. Europa nos ha dado una oportunidad muy grande con el Plan de Recuperación y la financiación barata del Banco Central Europeo, pero si uno siente que la estabilidad presupuestaria no sirve para nada y uno se puede gastar todo el dinero que quieran, al final terminaremos en una crisis de deuda. Y pasará lo que en Grecia: recortes de funcionarios, de pensiones… eso sería una catástrofe.

¿Europa no ha cambiado la austeridad por la política de gasto?

Europa ha cambiado en que no está exigiendo austeridad ahora, pero nos va a exigir que las cuentas sumen, eso no es Europa. Eso es la vida. Uno no puede gastar sin ton ni son. Si las cuentas no suban al final revientan. Existen países que tiene miedo de que al final les toque a ellos pagar el cheque. Ha habido una situación de emergencia con la pandemia, Ahora se está saliendo. En la medida que salimos de la pandemia las medidas de apoyo a la emergencia las tenemos que ir retirando. Y tenemos que ir poniéndonos las pilas de tener una senda presupuestaria equilibrada.

"PSOE y PP tradicionalmente se han comportado como ejércitos de ocupación. Una opción de centro, reformista y liberal es más necesaria que nunca"

Hay mucha gente que da a Cs por extinto ya, ¿cuál es su percepción?

Los ciudadanos ven, por ejemplo en Madrid qué ocurre cuando un partido como Cs desparece del Gobierno. Una semana después de la salida de Cs del Gobierno autonómico la presidenta de Madrid decidió controlar Telemadrid con personas afines a ella. Telemadrid antes era independiente. PSOE y PP tradicionalmente se han comportado como ejércitos de ocupación. Y Cs es el único que les ha obligado a valorar el mérito y la independencia de las instituciones. Una opción de centro, reformista y liberal es más necesaria que nunca.

