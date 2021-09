El abogado de Puigdemont dice que estará libre "en unos días": 'La orden de detención no es ejecutable'

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, asegura que el expresident de la Generalitat quedará libre "en unos días" porque la orden de detención firmada por Pablo Llarena "no es ejecutable". Además, ha revelado que entre los agentes que detuvieron Puigdemont había "varios policías españoles".

Según Boye, la euroorden de detención contra Puigdemont está "suspendida por imperativo legal", según el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Este tribunal ya dijo que la orden no era ejecutable y por eso mismo levantaron las medidas cautelares", ha explicado, dejando claro que "si hay una situación de riesgo", como es la detención de Puigdemont en Cerdeña, "las volveremos a pedir".

En una entrevista en la SER este viernes, Boye ha señalado que la euroorden de detención no está en vigor. El letrado recuerda que "así lo garantizó el Reino de España" en su respuesta al Tribunal General de la Unión Europea, cuando el pasado 31 de julio resolvió retirarle la inmunidad porque el Supremo tenía suspendidas las euroórdenes que dictó contra él.

El Supremo: "Está vigente"

Por su parte, el Tribunal Supremo ha informado de que la orden europea de detención y entrega cursada sedición "nunca ha dejado de estar vigente". Hay que recordar que esta orden fue dictada por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 de octubre de 2019 cuando el Supremo condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la justicia.

Boye ha explicado que la orden de detención contra Puidemont "está todavía en el sistema hasta que el Supremo la retire". "El Tribunal General nos dijo que esto no implica que sea ejecutable por parte de ninguna autoridad europea", ha dicho.

"Cuando se emite una euroorden esta queda registrada y hasta que el Supremo no la retira no desaparece del sistema. Esta orden, a día de hoy, no es ejecutable", ha insistido. En este punto, Gonzalo Boye ha recordado que esta situación ya ha ocurrido otras veces. "En Bélgica, en Alemania, en Escocia... pero la semana pasada estuvo en Francia, pasó 50 o 60 controles y a nadie se le ocurrió detenerle", ha añadido.

Agentes españoles

"España informó de una cosa al Tribunal General que parece ser que no era cierta o que el Supremo no se dio por enterado", ha apuntado, para añadir que "si el Supremo tiene una voz distinta" a la de España "va a tener un problema" porque "el tribunal europeo no lo va permitir".

Pugidemont pasará a disposición judicial "en las próximas horas", según ha confirmado Boye, que cree que quedará en libertad en "unos días". Además, ha desvelado que durante la detención del expresident habia "agentes españoles" que fueron lso que se dirigieron a él "para identificarle".

